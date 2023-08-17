Погода починає змінюватися: температура повітря опуститься до +16

В Україну вривається похолодання. Найхолодніше буде у кількох областях.

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Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 18 серпня буде теплою. Температура повітря в деяких областях підвищиться до 35 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території західних областей (крім Закарпаття), в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та в Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: ventusky

Погода на 18 серпня

В Україні 18 серпня буде невелика хмарність. Лише у Карпатському регіоні будуть короткочасні дощі. Синоптики попереджають про те, що місцями можуть бути грози.

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На інших територіях опадів не буде. Вітер в цей день буде північно-східний, східний. Його швидкість буде досягати 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, у південній частині до 35°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: meteoprog

Температура опуститься до +16

За даними meteoprog, 18 серпня температура в Україні опуститься до 16 градусів тепла. Найхолодніше буде на території Рівненської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей.

Найспекотніше буде на території Миколаївської області. Там температура повітря підвищиться до 34 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: meteoprog

Погода 18 серпня в Києві

У Києві 18 серпня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східним, східним зі швидкістю 3-8 м/с. 18-20 серпня в регіоні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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