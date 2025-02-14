Нова хвиля похолодання накриє Україну: синоптик назвав точну дату

На тлі похолодання будуть опади у вигляді снігу, а в деяких областях – з дощем.

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Погода в Україні - нова хвиля похолодання і сніг накриють Україну/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде похолодання і сніг

Якою буде погода в Україні у вихідні, 15 і 16 лютого

Погода в Україні стане холоднішою – у вихідні, 15 і 16 лютого, нова хвиля похолодання накриє нашу державу.

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Черговий період похолодання буде зумовлений надходженням холодного арктичного повітря з півночі Європи у південні широти. Температура повітря знизиться по всіх областях нашої країни. Про погода в Україні на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

На тлі зниження температури повітря очікуються опади переважно у вигляді снігу, у південних та місцями центральних областях з дощем.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку, у суботу поривчастий.

"На дорогах очікується формування ожеледиці та снігового накату, тому водіям та пішоходам слід бути уважнішими", – попередив Кібальчич.

Погода в Україні 15 лютого

У західних областях

У західних областях вночі очікується невеликий, у Карпатах помірний сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця, сніговий накат.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...-9 градусів, у Карпатах до -13 градусів; вдень -2...-7, на Закарпатті -2...+3 градуси.

У північних областях

У північній частині країни вночі прогнозується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 градусів, вдень -1...-6.

У центральних областях

У центральних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем. Можливе налипання мокрого снігу, хуртовина, слабка ожеледь. Вдень у Дніпропетровській та Полтавській областях утримається невеликий сніг, на решті території регіону без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря упродовж доби коливатиметься в межах -3…+2 градусів.

На півдні України

У південній половині країни очікується дощ із переходом у мокрий сніг. У Приазов'ї та Криму місцями значні опади. В окремих районах налипання мокрого снігу, подекуди ожеледиця на дорогах.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+5 градусів, протягом дня очікується зниження до -3…+2.

У східних областях

У східних областях очікується сніг, мокрий сніг, на Донбасі з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3…+2 градуси.

Погода в Україні 15 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 16 лютого

У західних областях

У західних регіонах України можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-11 градусів, у Карпатах до -15; вдень -1...-6 градусів, на Закарпатті 0...+2.

У північних областях

У північних областях України місцями спостерігатиметься невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -11...-16 градусів, вдень коливатиметься в межах -3...-8.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -7...-12 градусів, вдень коливатиметься в межах -1...-6.

На півдні України

У південній половині країни прогнозується суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4...-9 градусів, вдень -4...+1.

У східних областях

У східних областях опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -10...-15 градусів, вдень коливатиметься в межах -4...-9.

Погода в Україні 16 лютого/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україну йде небезпечна погода – стало відомо, яким регіонам приготуватися. Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території восьми областей.

Також раніше повідомлялося, що Київ накрила хмара пилу і брудного повітря. Київ увійшов у ТОП-20 міст у світі з найбільш забрудненим повітрям.

Нагадаємо, Україну атакував затяжний шторм – влупила майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря раптово почала затягуватися і "трусить" країну з новою силою.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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