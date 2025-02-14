В Україну йде небезпечна погода: яким регіонам приготуватися

Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території восьми областей.

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На дорогах очікується ожеледиця / Фото: УНІАН

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У яких регіон оголошено жовтий рівень небезпеки

Прогноз погоди на 14 лютого на Києва та області

У п'ятницю, 14 лютого, погода в Україні зміниться. Крім того, синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпеку.

Прогноз погоди свідчить, що холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а в Україну переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. У більшості областей температура підвищиться, особливо вночі.

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У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях атмосферний фронт зумовить невеликий сніг, на заході - з дощем.

Укргідрометцентр інформує, що в п'ятницю в західних областях на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території західних регіонів: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

У низці регіонів оголошено перший рівень небезпеки / facebook.com/UkrHMC

Погода на сьогодні в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вночі без опадів, вдень очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

Погода в Україні - прогнози

Синоптикиня Наталки Діденко, прогнозує, що в Україну йде атмосферний фронт зі снігом, нічними морозами та короткочасним денним потеплінням. За її словами, через стрибки атмосферного тиску, збільшення хмарності, вологості та коливання температури повітря можливі загострення серцево-судинних і бронхо-легеневих захворювань.

Раніше Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Що стосується опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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