В Україні вдарить +37 градусів: де буде найсильніша спека

Погода в Україні у середу, 3 липня, сильно відрізнятиметься у різних областях. Так, у деяких регіонах вдарить +37 градусів, у той час як в деяких інших стовпчики термометрів показуватимуть лише +17 градусів.
Найспекотніше буде на сході, півдні та у центрі. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
За словами синоптика, погода у середу відзначиться значними температурними контрастами, у різних областях температура повітря коливатиметься від +17 до +37 градусів.
Сильна спека 3 липня буде у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) – там вдень буде +32…+37 градусів.
Найпрохолодніше буде у західних областях – там стовпчики термометрів досягатимуть лише +19…+22, а подекуди навіть +17…+19 градусів, зазначає синоптик.
"На півночі дуже строкато: Житомирщина +20…+22, Київщина +27…+30, Чернігівщина +28…+31, Сумщина +30…+34 градуси. Дощі з грозами – на заході України, на Вінниччині та Житомирщині. Решта території – сухо, сонячно пожежна небезпека висока", – розповіла Діденко.
Погода в Києві 3 липня
Згідно з прогнозом синоптика, у Києві завтра вдень буде +29…+30 градусів. Серйозних опадів не передбачається, але ймовірність є, каже Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.
Також раніше синоптики розповіли, якою буде погода в липні 2024 та в чому небезпека. Липень 2024 року буде спекотним та посушливим, але без значних погодних катаклізмів.
Вас також може зацікавити:
- Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність
- Загадка для тих, у кого "орлиний зір": треба знайти голку в копиці сіна за 8 секунд
- Що означає "гріти чуба": мало хто знає справжнє значення вислову
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред