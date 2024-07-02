В Україні вдарить +37 градусів: де буде найсильніша спека

У частині регіонів в середу буде дуже спекотно – температура буде на рівні +32…+37 градусів. Але в іншій частині регіонів буде прохолодніше – +17…+22.

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Погода в Україні - вдарить +37 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні у середу, 3 липня, сильно відрізнятиметься у різних областях. Так, у деяких регіонах вдарить +37 градусів, у той час як в деяких інших стовпчики термометрів показуватимуть лише +17 градусів.

Найспекотніше буде на сході, півдні та у центрі. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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За словами синоптика, погода у середу відзначиться значними температурними контрастами, у різних областях температура повітря коливатиметься від +17 до +37 градусів.

Сильна спека 3 липня буде у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) – там вдень буде +32…+37 градусів.

Найпрохолодніше буде у західних областях – там стовпчики термометрів досягатимуть лише +19…+22, а подекуди навіть +17…+19 градусів, зазначає синоптик.

"На півночі дуже строкато: Житомирщина +20…+22, Київщина +27…+30, Чернігівщина +28…+31, Сумщина +30…+34 градуси. Дощі з грозами – на заході України, на Вінниччині та Житомирщині. Решта території – сухо, сонячно пожежна небезпека висока", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 3 липня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 3 липня/ meteoprog

Погода в Києві 3 липня

Згідно з прогнозом синоптика, у Києві завтра вдень буде +29…+30 градусів. Серйозних опадів не передбачається, але ймовірність є, каже Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Також раніше синоптики розповіли, якою буде погода в липні 2024 та в чому небезпека. Липень 2024 року буде спекотним та посушливим, але без значних погодних катаклізмів.

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