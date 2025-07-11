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В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити

Марія Николишин
11 липня 2025, 11:31
167
Поки в одних областях буде спека, інші - заливатиме дощем.
В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити
Прогноз погоди на вихідні / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • В яких областях може випасти град

Погода в Україні на вихідних буде переважно сонячною, але деякі області можуть накрити небезпечні явища - град, зливи та сильні пориви вітру. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, екстремально спекотна погода встановиться на Луганщині, а найбільш комфортні температурні показники прогнозуються в західній частині країни, куди вже надійде свіжа та вологіша повітряна маса атлантичного походження.

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Погода на 12 липня

У суботу, 12 липня, у західних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих пунктах можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

У північних регіонах вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікуються грозові дощі, на Сумщині місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

У центральних областях місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні шквали та град. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15...+21 °С, вдень +29...+34 °С, на Дніпропетровщині до +37 °С.

У південній частині України та у Криму прогнозується спекотна та сонячна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму та Приазов'ї до +37 °С.

У східних областях вночі місцями пройдуть грозові дощі, вдень у регіоні очікується нестійка погода з короткочасними зливами, місцями можливий град та шквали, 18 – 23 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+23°С, вдень +32...+37 °С, на Луганщині до +39 °С.

В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити
Погода 12 липня / фото: meteoprog

Погода 13 липня

У неділю, 13 липня, у західних областях України вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +24...+29 °С.

У північних областях вночі очікуються грозові дощі, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна та суха погода. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У південних областях та у Криму утримається малохмарна та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

У східній частині України очікується спекотна та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями ймовірні сильні зливи, град та шквали, 18 – 23 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +32…+37 °С, на Луганщині +38…+40 °С.

В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити
Погода 13 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 липня Україну накрив жорсткий шторм. Київська область опинилася в епіцентрі негоди. Там падав град буквально розміром з куряче яйце.

Також через сильну негоду затопило частину Львова, зокрема річку Зубру, що поблизу міста. Було зафіксовано місця, де вода сягала майже 3 метра.

Водночас, в Укргідрометцентрі заявили, що в Україні 11 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ. У багатьох областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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