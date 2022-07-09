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Налетять проливні дощі і вдарить холод: синоптики анонсували погодні аномалії в Україні

9 липня 2022, 02:40

З 15 липня синоптики обіцяють нове потепління і прихід пекельної спеки.

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Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в середині липня буде дощовою. Багато областей чекає різке зниження температури до +20 вдень, і +10 градусів вночі.

За словами синоптика Наталки Діденко, найближчим часом ситуація з дощами буде дуже неоднорідною. Дощів буде чимало, а їх ймовірність - по всій країні.

"У найближчі дні, 9-10 липня в Україні дощі з грозами можуть виникати де завгодно і які завгодно", - пише синоптик і уточнює, що така особливість літніх атмосферних фронтів, які складно передбачити.

У суботу-неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами або просто дощами.

У східних областях, на півдні та на Дніпропетровщині ще втримається спека, +28 +34 градуси. Невелике послаблення тут ймовірно в неділю (+25 + 30), а в понеділок-вівторок спека ослабне ще на кілька градусів.

У західних, північних областях і на значній частині центральних областей + 20 + 28 градусів.

Вночі буде навіть холоднувато, +15 +18, на Заході +11 +16 градусів.

В Києві у суботу-неділю - періодично дощ, можлива гроза. Вночі +15 +17 градусів, вдень близько +25 градусів.

Фахівці радять при такій різкій зміні температури стежити уважно за врожаєм.

З 15 липня синоптики обіцяють нове потепління і прихід пекельної спеки.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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