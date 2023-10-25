Налетить сильний вітер і заллє дощами: Україну накриває сильний шторм

Погода в Україні 26 жовтня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вночі та вранці на території західних та північних областей синоптики прогнозують туман. У північно-західних областях очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Погода 26 жовтня
В Україні 26 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі у північно-східних, східних областях та в Дніпропетровській області. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 7-12°, у Криму та на узбережжі морів до 16°; вдень 13-18°, на півдні країни місцями 20-23°; на Чернігівщині та Сумщині вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +6
За даними meteoprog, 26 жовтня Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 6-10 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 14-22 градусів тепла.
Погода 26 жовтня у Києві
У Києві 26 жовтня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують дощ та туман. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що Україну накриває негода, 23 жовтня прийдуть похолодання і дощ. У західних областях України синоптики прогнозували туман.
Також повідомлялося, що в Україну увірвався 5-денний шторм – країну накрила майже 7-бальна магнітна буря. Україну накриє нова магнітна буря відразу після того, як закінчиться цей геомагнітний шторм.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв про те, що на Україну насуваються сильні опади. Вже цього тижня в Україні дощитиме, а місцями навіть очікується сніг.
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