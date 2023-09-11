Коли в Україні суттєво похолодає: синоптик назвала дати

Погода в Україні у найближчі дні буде теплою і без опадів, але вже 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і температура повітря трохи опуститься вниз.
Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко у Facebook. Вона зазначила, що ще кілька днів до приходу холодного атмосферного фронту українці зможуть насолоджуватися сухою і теплою погодою.
Згідно з прогнозом синоптика, у вівторок, 12 вересня, вересня температура повітря у більшості областей нашої держави буде коливатися у межах від +20 до +26 градусів. У західних областях буде найтепліше – від +25 до +29 градусів. У східній частині України будуть трохи свіжіші, але також комфортні температури повітря – від +20 до +24 градусів.
Скрізь 12 вересня буде переважно сонячно. Лише у Чернівецькій області невеликі хмари принесуть локальні дощі.
"У Києві 12-го вересня очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25+27 градусів. Вночі легко дихати і вже багато хто дістав не товсті ковдри та довші піжами у кролики, очікується +11+14 градусів. Але вдень ще багато світлих кольорів та темних окулярів", – зазначила Діденко.
За її словами, ближче до середини тижня буде дуже тепло, але вже у четвер і п’ятницю, 14-15 вересня, пройде атмосферний фронт із дощами і похолодає.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Найтепліше у найближчі дні буде на заході нашої держави. На початку тижня буде суха погода, але вже через кілька днів будуть лити дощі.
Погода в Україні восени 2023
Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.
У той же час заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.
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