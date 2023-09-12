Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 7-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, після невеликого спаду магнітна буря зафіксувалася на позначці в 2 бали і знову почала зростати. 11 вересня потужність бурі досягла вже 4 балів.
Вже сьогодні, 12 вересня, буря різко посилилася до майже 7 балів. Очікується, що завтра, 13 вересня, сила геомагнітного шторму опуститься до 4 балів і піде на спад.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.
Також повідомляти, що за останню добу на сонці сталося 11 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 68 плям.
Фахівці вважають, що 13 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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