Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

Очікується, що після цього потужність геомагнітного шторму стане слабшою і опуститься до майже 5-ти балів.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 7-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, після невеликого спаду магнітна буря зафіксувалася на позначці в 2 бали і знову почала зростати. 11 вересня потужність бурі досягла вже 4 балів.

Вже сьогодні, 12 вересня, буря різко посилилася до майже 7 балів. Очікується, що завтра, 13 вересня, сила геомагнітного шторму опуститься до 4 балів і піде на спад.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляти, що за останню добу на сонці сталося 11 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 68 плям.

Фахівці вважають, що 13 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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