Нарешті сніг: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на початку лютого

За даними синоптиків, в Україні очікується невеликий сніг, у південній частині - місцями невеликий мокрий.

Погода, зими, сніг / УНІАН

Погода в Україні на початку лютого очікується хмарною з опадами. Найближчі дні над Україною спостерігатиметься поле зниженого тиску.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура повітря в перші дні лютого буде без істотних змін.

1 лютого в Україні, крім півдня, а 2 лютого в західних і північних областях очікується невеликий мокрий сніг, в Карпатах - помірний сніг, розповіли синоптики.

За даними Укргідрометцентру, 3 лютого в Україні також очікується невеликий сніг, у південній частині - місцями невеликий мокрий.

У більшості областей місцями буде ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця; у західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 0-6° морозу, вдень від -2° до +4°.

"1-2 лютого в південній частині місцями 5-8° тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 4-9° морозу. У Криму місцями 1-3° тепла; вдень від -3° до +3°, 3 лютого в південній частині 1-7 ° тепла", - розповіли синоптики.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

Синоптик Віталій Постригань повідомив, що найближчими днями будуть формувати атмосферні фронти циклонів Nicolas, Olеg і Pit, які один за іншим будуть переміщатися по північних широтах. За його прогнозом, це зумовить хмарну погоду і практично щоденні снігопади.

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