Атака потужних північних циклонів: українцям назвали терміни різкого обвалення температури

В Україні прогнозується хмарна погода і практично щоденні снігопади, розповів Віталій Постригань.

/ meteovesti.ru

Погоду у Центральній Україні будуть формувати атмосферні фронти циклонів Nicolas, Olеg і Pit, які один за іншим будуть переміщатися по північних широтах, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його прогнозом, це зумовить хмарну погоду і практично щоденні снігопади.

"Однак сильними і навіть помірними опади не будуть, загальний приріст снігового покриву за робочий тиждень прогнозуємо всього 4-5 см. Тому на дорогах і тротуарах слизько", - попередив він.

Синоптик уточнив, що в найближчі вихідні, завдяки зміні синоптичних процесів, погода зміниться, опади припиняться.

Хто такий Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

"З північними вітрами до нас "зайде" більш холодне повітря, температура знизиться: вночі 3-8 морозу, вдень 0-5º морозу", - додав Постригань.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

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