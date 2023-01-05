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На Україну насувається ще одна "напасть": погода влаштує катастрофу

5 січня 2023, 18:54
7-го січня, до Різдва, вдарять міцніші морози. Вже 7-9 січня вночі чекати -10...-17 градусів.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / freepik.com, goodfon.ru

Погода в Україні, після аномального Нового року, покаже справжню зиму. Синоптики прогнозують різке похолодання, снігопади, дощі та ожеледь.

Синоптик Ігор Кибальчич зазначає, що 6 січня на Святвечір в Україні випадуть опади переважно у вигляді дощу з переходом у сніг.

Жителям центральних і північних регіонів потрібно підготуватися до ожеледиці на дорогах. Температурний фон п'ятниці стане таким: -3...+ 2 °C, на півдні + 2 ...+ 7 °C, на Крайній Півночі -7 ...-2 °С. Спостерігатися буде північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с, в західних областях змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Хто такий Ігор Кибальчич

Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

У Києві 6 січня очікується дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі опуститься до нуля, а вдень -1...-3 градуси. У Святвечір може опуститися до -5...-7 градусів, додала синоптик Наталія Діденко.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода на вихідні 7 і 8 січня

Через Атлантичний циклон температура буде знижуватися та принесе опади у вигляді снігу і мокрого снігу, на півдні з дощем в суботу.

У неділю прогноз погоди залежатиме від антициклону скандинавського походження. Вночі стовпчик термометра опуститься до -8...-3 в суботу і до -12...-7 у неділю.

"Денні значення температури складуть -7 ...-2, у південній та західній частині близько 0", - додав синоптик.

Діденко прогнозує, що південь і захід найменше відчують холодне атмосферне вторгнення.

"7-го січня, до Різдва, вдарять міцніші морози. 7-9 січня вночі -10...-17 градусів-переважно на сході, північному сході, в центрі і на півночі. Надалі, після 10 січня, морози ослабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються - буде нормальна зимова термічна палітра", - додала Наталія Діденко.

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Карта погоди

Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5 - 7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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