В Україну йде "європейська зима": погода зміниться кардинально

Погода піднесе українцям сюрприз вже найближчими днями, запевняє синоптик Наталка Діденко.

Погода, мороз / УНІАН

Погода в Україні сильно зміниться 13 і 14 Січня. У нашій країні настане Європейська зима, розповіла відомий синоптик Наталія Діденко.

Згідно її прогнозу, у ці дні опадів практично не буде, але очікується підвищена вологість, тому будуть зависати тумани. Також в Україні продовжиться подальше потепління.

"Ще найближчих пару ночей підморозить, проте в денні години вже буде переважати відлига і невеликі "плюси"", - говорить синоптик.

Температура повітря 13 і 14 січня вдень очікується від -1° до +3°, на північному сході - до -3°, а в західних областях повітря прогріється до +3°...+8°.

"Ожеледиця залишається, акуратно обходьте слизькі ділянки", - попередила синоптик.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Також повідомлялося, що погода в Україні характеризується впливом арктичного повітря, що циркулює в системі антициклону, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його прогнозом, холодні повітряні маси будуть інтенсивно охолоджуватися в нічні години і слабо прогріватися в умовах короткого світлового дня.

Він прогнозує температуру вночі в Центральній Україні до 8-13 º морозу, вдень 3-8 градусів морозу.

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