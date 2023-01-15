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"Весна" наскочить несподівано: Україну накриє африканська аномалія — синоптик

15 січня 2023, 02:35
В Україні варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури, розповіла Наталія Птуха.
бурульки, відлига
/ УНІАН

Погода в Україні буде змінюватися, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту", - цитує фахівця NV.

"Найтепліше традиційно у нас завжди на півдні України, південному заході і західних областях. І це тепле повітря якраз до нас буде надходити з півдня і південного заходу. У денні години, наприклад, у вихідні в західних областях температура може бути в межах +4...+6 градусів тепла. У південних практично така ж. Наприклад, на початку наступного тижня на Одещині в денні години може бути навіть +6...+8 тепла", - прогнозує вона.

Синоптик попередила, що в більшості регіонів очікується плюсова температура. Для північних областей в денні години 0...+5, а на другу половину наступного тижня з середні денні максимуми можуть бути +6 ... + 8 тепла.

Вона не виключила, що в південних областях на Водохреща вдень може бути і до 10 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що в більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

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