На Україну насуваються нові морози: синоптики назвали дати "крижаної" погоди

Синоптики у вихідні прогнозують в нічний час мороз, який може досягати 14-20 градусів.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде ще холодніше. Синоптики повідомляють, що місцями стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

За даними Укргідрометцентру, 8 січня найхолодніше буде в східних і північно-східних областях, де вночі мороз може досягати 14-20 градусів.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 6-13 градусів зі знаком "мінус".

На решті території країни синоптики у вихідні прогнозують в нічний час від 7 до 14 градусів нижче нуля, а вдень - 1-7 градусів морозу.

Найтепліше буде в західних і південно-західних областях. Ночами в найближчі два дні там прогнозуються помірні 0-6 градусів зі знаком "мінус", а в денні години температура повітря буде плюсовою, від 1 до 5 градусів тепла.

Переважно в Україні буде без опадів, тільки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

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Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5-7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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