Погода різко зміниться: після теплих вихідних Житомирщину накриє негода

Якою буде погода у Житомирі та області на вихідні

У Житомирській області вихідні обіцяють бути по‑весняному спокійними та світлими. За даними обласного гідрометцентру, 4 і 5 квітня регіон накриє малохмарна погода без жодних опадів. Вночі температура коливатиметься біля нуля, а вдень повітря прогріватиметься до приємних 17 градусів. Про це пише Житомир.info.

У суботу, 4 квітня, Житомир та область зустрінуть день під легкими хмарами. Опадів не очікується, а північно‑західний вітер триматиметься в межах 5–10 м/с. У місті вночі прогнозують 2–4 градуси тепла, вдень - до 16. По області нічні показники будуть трохи нижчими, від 0 до 5 градусів, зате вдень місцями потеплішає до 17.

Неділя, 5 квітня, збереже той самий сухий і ясний характер. Хмар буде небагато, а західний вітер посилиться до 7–12 м/с. Температура вночі триматиметься в межах 2–7 градусів, удень - від 12 до 17.

Погода зміниться вже у понеділок, 6 квітня. Небо затягне хмарами, і хоча ніч мине без істотних опадів, удень можливий невеликий, місцями помірний дощ. Північно‑західний вітер посилиться, подекуди з поривами до 18 м/с. Температура залишиться доволі комфортною: 2–7 градусів тепла вночі та 10–15 удень.

Як повідомляв Главред, у п’ятницю погоду у Львівській області визначатиме північно-західна периферія Азорського антициклону. Попри хмарність, день буде теплим.

Також відомо, що початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко говорила, що похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

