На Сонці стався потужний спалах: буде магнітна буря і північне сяйво

Потужність нової магнітної бурі сягатиме майже 7-ми балів. Після цього країну накриє ще один геомагнітний шторм.

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Спалахи на сонці викличуть сильну магнітну бурю / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Дуже сильна магнітна буря може накрити Україну. Вся річ у тому, що на Сонці стався дуже сильний спалах. Вона в рази сильніша за ту, коли українці бачили полярне сяйво. Про це повідомляється на сайті спостережень за космосом і світом Earth Sky.

Спалахи сталися з області сонячних плям AR3500 поблизу центру сонячного диска. Ці спалахи можуть спровокувати магнітні бурі G1-G2. Очікується навіть Полярне сяйво в більш високих широтах.

"Цей CME (викид корональної маси) рухається прямо до землі. Синоптики космічної погоди з NOAA прогнозують, що цей згусток сонячної речовини досягне Землі 30 листопада. Цей CME рухається до нас слідом за іншим CME, випущеним з Сонця 27 листопада, який, як очікується, досягне нас в кінці 29 листопада", — кажуть дослідники.

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Магнітна буря 30 листопада

Згідно з графіком meteoagent, магнітна буря увірвалася в країну ще 29 листопада. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. Очікується, що 30 листопада буря буде на такому ж рівні, а ось 1 грудня очікується майже 7-бальний шторм. Після цього буря опуститься до мінімуму.

Однак розслаблятися ще рано. 4 грудня країну накриє нова магнітна буря, її потужність буде на рівні 4-х балів. Наступного дня увірветься майже 6-бальний шторм. Після цього буря злегка вщухне до 4-х балів і протримається на такому рівні до 7 грудня включно.

Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 5 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 30 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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