На Сонці стався потужний спалах: буде магнітна буря і північне сяйво

Дуже сильна магнітна буря може накрити Україну. Вся річ у тому, що на Сонці стався дуже сильний спалах. Вона в рази сильніша за ту, коли українці бачили полярне сяйво. Про це повідомляється на сайті спостережень за космосом і світом Earth Sky.
Спалахи сталися з області сонячних плям AR3500 поблизу центру сонячного диска. Ці спалахи можуть спровокувати магнітні бурі G1-G2. Очікується навіть Полярне сяйво в більш високих широтах.
"Цей CME (викид корональної маси) рухається прямо до землі. Синоптики космічної погоди з NOAA прогнозують, що цей згусток сонячної речовини досягне Землі 30 листопада. Цей CME рухається до нас слідом за іншим CME, випущеним з Сонця 27 листопада, який, як очікується, досягне нас в кінці 29 листопада", — кажуть дослідники.
Магнітна буря 30 листопада
Згідно з графіком meteoagent, магнітна буря увірвалася в країну ще 29 листопада. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. Очікується, що 30 листопада буря буде на такому ж рівні, а ось 1 грудня очікується майже 7-бальний шторм. Після цього буря опуститься до мінімуму.
Однак розслаблятися ще рано. 4 грудня країну накриє нова магнітна буря, її потужність буде на рівні 4-х балів. Наступного дня увірветься майже 6-бальний шторм. Після цього буря злегка вщухне до 4-х балів і протримається на такому рівні до 7 грудня включно.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 5 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 30 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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