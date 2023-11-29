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Температурні "гойдалки", хуртовини, тумани: якою буде погода в грудні 2023

Анна Ярославська
29 листопада 2023, 09:11
Імовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна", свідчить прогноз погоди.
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Якою буде погода у грудні 2023: прогноз синоптиків / Фото: ua.depositphotos.com

Листопад здивував українців небаченою сніжною бурею, натомість у грудні 2023 погода в Україні буде більш сприятливою. При цьому синоптики прогнозують температурні гойдалки, хуртовини й тумани. Імовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Як розповів ТСН заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, стовпчики термометрів у грудні коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Криму очікується до 4 градусів вище нуля.

У другій половині місяця синоптик прогнозує різкі коливання температури, через які можливі густі тумани. Через активізацію південних і південно-західних циклонів можливі хуртовини, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

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Опадів у грудні випаде в середньому 34-79 мм, в горах Криму і в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми. У перерахунку на "чистий" сніг це від 30 до 75 см в середньому по країні та до одного метра в Карпатах.

Погода в Україні в грудні 2023 відрізнятиметься в різних регіонах. У західних і північних областях - прохолодно і більш сонячно, в інших областях – більш тепло і похмуро. Справжній сніг випаде лише в північних областях, іншим доведеться перетерпіти дощі з мокрим снігом.

Погода в Україні на Заході

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях грудень розпочнеться дощами з невеликим мокрим снігом та морозами. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10...-12 градусів, вдень - до -3...-5 градусів.

Найхолодніше буде на Львівщині, найтепліше - на Закарпатті та Буковині. Там опади припиняться 6-7 грудня, з'явиться сонце, а денна температура підвищиться до плюсової. У другій та третій декадах грудня денна температура коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, нічна - від 0 до 3 градусів морозу.

Погода в північних регіонах України

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській областях у перших числах грудня очікується дощ з мокрим снігом, а 4-5 числа буде сильний снігопад.

Температура знизиться до 5-7 градусів морозу вдень і до 7-12 градусів зі знаком "мінус" вночі. Найбільше опадів буде в Чернігівській та Київській областях - тут сніг валитиме безперервно з 4 по 7 грудня.

Після 10 грудня почнеться відлига. На Волині та Рівненщині вона триватиме приблизно три тижні, а в решті північних областей закінчиться через 5-7 днів.

Весь грудень буде похмурим, майже на кожен день синоптик прогнозує дощ зі снігом, на дорогах - ожеледиця.

Погода в Україні в центральних регіонах

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях зимова погода на початку грудня очікується лише на Вінничині: 4-5 числа прогнозується сильний сніг і морози. Температура повітря вдень становитиме 1-2 градуси і до 5 градусів вночі.

В інших областях в перший тиждень грудня погода буде відносно теплою. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися вище +5 градусів, вночі +1...-2. Дощі з мокрим снігом йтимуть майже щодня.

Надалі температура повітря триматиметься на рівні 0-2 градуси тепла вдень та 0-2 градуси морозу вночі.

Погода на Сході

У Харківській, Донецькій та Луганській областях у першій половині грудня денна температура очікується на рівні +3...+5 градусів, а нічна від +1 до -2 градусів.

Опадів прогнозується небагато, в основному це будуть незначні дощі на початку першого тижня і в кінці другого тижня.

У другій половині місяця стане холодніше, але не набагато: на Донбасі та Луганщині вдень +1-2 градуси, вночі від 0 до 1 градуса морозу, на Харківщині - буде холодніше на один-два градуси.

Дощі з мокрим снігом йтимуть майже щодня.

Погода на півдні України

У південних регіонах майже весь грудень температура повітря вдень буде плюсовою: +3...+5 градусів, іноді навіть до +10, вночі +1-3.

Лише за тиждень до Нового року стане прохолодніше на 3-4 градуси, тобто вночі вже можлива температура 0 градусів, а в Запорізькій області навіть невеликий "мінус".

У Криму температура весь грудень залишиться плюсовою, вдень може бути навіть +15 градусів, вночі не нижче +2. Опадів прогнозується досить багато.

Погода на зиму 2023 - прогнози синоптиків

Метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не будуть відрізнятися від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптик Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вище норми. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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