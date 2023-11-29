Все попливе: синоптик розповіла, коли в Україну увірветься несподіване потепління

Погода в Україні в кінці листопада показала характер. Потужний циклон приніс сильні снігопади і снігові пастки.
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха Главреду розповіла, що незабаром в Україну увірветься потепління.
"1 грудня Україна зустріне з певного підвищення температури. Особливо в південній частині буде +6 +12 градусів вдень. Такі показники, це вище кліматичної норми", - сказала Наталія Птуха.
Варто відзначити, що грудень починається з мокрого снігу і дощу.
"1 грудня буде помірний мокрий сніг, він пройде через всю територію України, крім південної частини. На дорогах ожеледиця", - зазначила синоптик.
У північних та північно-західних областях вночі від -4 морозу до +3 тепла.
Решта території від 0 до + 8 тепла.
Через значне підвищення температури буде на дорогах мокро.
Погода на 2 грудня
2 грудня по всій території України прогнозують опади у вигляді снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. У Закарпатті та Прикарпатті сильні опади, у Карпатах сильний сніг.
Якою буде погода взимку
Раніше синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря в зимові місяці на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.
Також раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода на Різдво та Новий рік. За його словами, погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Температура повітря буде триматися на рівні -8...-10 градусів вночі. Вдень буде тепліше- + 1...-3 градуси. У південних областях буде тепліше.
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