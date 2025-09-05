Осінь поки почекає: синоптик порадувала прогнозом погоди на найближчі вихідні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 6 і 7 вересня
- Коли прийде похолодання
Погода в Україні на вихідних буде теплою та сонячною. Стовпчики термометрів піднімуться до +24...+29 градусів. Прогноз погоди на вихідні озвучила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у найближчі суботу та неділю лише в західних областях України пройдуть короткочасні дощі з грозами. Через опади температура повітря може знизитися на два-чотири градуси.
"А ось уночі вже справжня прохолода й треба діставати хоча б тонку ковдру чи плед, адже очікується лише +12...+16 градусів, на півдні та заході - до +18 градусів", - написала Діденко в Telegram.
Якою буде погода в Києві
У Києві та області на вихідних буде ідеальна погода для роботи в городі, на присадибній ділянці або для прогулянок парком.
У столиці очікується суха та сонячна погода. Температура повітря становитиме +25... +26 градусів.
Наступними вихідними, 13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно очікується з 16-17 вересня.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.
Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.
Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
