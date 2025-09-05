Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних
- В яких областях пройдуть грозові дощі
Погода в Україні на вихідних у більшості областей буде теплою, без істотних опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, під впливом виступу антициклону з північного сходу Європи, на території України в наступні дві доби очікується стійка погода з комфортними температурними показниками та малохмарним небом.
"Тільки на крайньому заході малорухомий атмосферний фронт стане причиною короткочасних грозових злив у денний та вечірній час", - наголосив він.
Погода в Україні 6 вересня
У суботу в західних регіонах буде без істотних опадів, лише вдень та ввечері у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській областях пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 °С, вдень +27...+32 °С.
У північних областях під впливом виступу антициклону очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +8…+13 °С, вдень +23…+28 °С.
У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, в денні години +25…+30 °С.
На півдні України переважатиме малохмарна та тепла погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С.
У східній частині країни під впливом області високого тиску опадів також не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.
Погода в Україні 7 вересня
В неділю у західних регіонах вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 °С, вдень +25...+30 °С.
У північній частині країни продовжиться період сонячної та сухої погоди, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С.
У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +25…+30 °С.
У південній частині країни та у Криму переважатиме малохмарна і тепла погода. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +14...+19 °С, вдень +26...+31°С.
У східних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +25…+30 °С.
Якою буде температура у вересні
Синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповідав, що середньомісячна температура повітря у вересні буде в межах +13...+18 градусів. В Карпатах +11...+12 градусів. За його словами, це є близько до норми.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 5 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Відомо, що найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях.
Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що погода в Україні упродовж цього тижня очікується переважно сухою та теплою.
Читайте також:
- Є чотири дати у вересні: навіщо та коли потрібно спалити лавровий листок
- Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище
- Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Щурам - образа, Зміям - обман
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред