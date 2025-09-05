Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

Синоптик поділився прогнозом погоди на 6 та 7 вересня.

https://glavred.net/synoptic/nekotorye-regiony-ukrainy-nakroyut-grozovye-dozhdi-kogda-temperatura-upadet-do-8-10695491.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

В яких областях пройдуть грозові дощі

Погода в Україні на вихідних у більшості областей буде теплою, без істотних опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, під впливом виступу антициклону з північного сходу Європи, на території України в наступні дві доби очікується стійка погода з комфортними температурними показниками та малохмарним небом.

відео дня

"Тільки на крайньому заході малорухомий атмосферний фронт стане причиною короткочасних грозових злив у денний та вечірній час", - наголосив він.

Погода в Україні 6 вересня

У суботу в західних регіонах буде без істотних опадів, лише вдень та ввечері у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській областях пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 °С, вдень +27...+32 °С.

У північних областях під впливом виступу антициклону очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +8…+13 °С, вдень +23…+28 °С.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, в денні години +25…+30 °С.

На півдні України переважатиме малохмарна та тепла погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С.

У східній частині країни під впливом області високого тиску опадів також не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

Погода в суботу / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 вересня

В неділю у західних регіонах вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 °С, вдень +25...+30 °С.

У північній частині країни продовжиться період сонячної та сухої погоди, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +25…+30 °С.

У південній частині країни та у Криму переважатиме малохмарна і тепла погода. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +14...+19 °С, вдень +26...+31°С.

У східних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +25…+30 °С.

Погода в неділю / фото: meteoprog

Якою буде температура у вересні

Синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповідав, що середньомісячна температура повітря у вересні буде в межах +13...+18 градусів. В Карпатах +11...+12 градусів. За його словами, це є близько до норми.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 5 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Відомо, що найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що погода в Україні упродовж цього тижня очікується переважно сухою та теплою.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред