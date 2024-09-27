Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

Температура повітря подекуди опускатиметься до +2 градусів.

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Погода в Україні - у деяких областях будуть потужні дощі й пронизливий вітер/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 28 і 29 вересня, буде переважно без опадів. У більшості областей не варто очікувати дощів, проте у західних регіонах через малорухомий холодний фронт будуть дощі, місцями навіть значні. Крім цього, через хмарне небо і пронизливий північний вітер температура повітря в західних областях в денний час буде нижчою.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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У той же час він зазначив, що, крім західних областей, у всіх інших температурний фон буде на досить високому рівні, місцями температура буде відхилятися від норми на 5-9 градусів.

Погода в Україні 28 вересня

У західних областях

У західних областях вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні опади, подекуди грози. Вітер південний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+26. У Карпатах вночі +8…+13 градусів, вдень +15…+20.

У північних областях

У північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31.

На півдні України

У південній частині та у Криму прогнозується погода без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31.

У східних областях

У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28.

Погода в Україні 28 вересня/ windy.com

Погода в Україні 29 вересня

У західних областях

У західних областях під впливом малорухомого холодного фронту очікується нестійка та волога погода. Пройдуть дощі, у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині сильні дощі, на високогір'ї із мокрим снігом. Подекуди можливі окремі грози. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +9…+14. У Карпатах протягом доби +2…+7 градусів.

У північних областях

У північних областях продовжиться період теплої та сухої погоди, без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28.

На півдні України

У південній частині та у Криму очікується сонячна та суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29.

У східних областях

У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28.

Погода в Україні 29 вересня/ windy.com

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю Главреду, що погода на вихідних різко зміниться. Вона розповіла, коли на Україну чекає різке похолодання і дощі.

Також синоптикиня Птуха попередила, що Україну накриє різке похолодання. Вона сказала, коли в Україні чекати на дощі та значне похолодання.

Нагадаємо, у країні вирує сильна магнітна буря, може погіршитися самопочуття. Максимальна потужність цієї магнітної бурі сягнула майже 8-ми балів.

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