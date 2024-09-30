В Україні вдарить мороз: які області накриє сильне похолодання

Суттєве похолодання накриє багато регіонів нашої держави, а в деяких місцях температура повітря навіть опуститься до нуля і невеликих "мінусів".

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Погода в Україні - подекуди вдарить мороз/ unsplash.com

Погода в Україні стане суттєво холоднішою у вівторок, 1 жовтня. Найхолоднішим часом доби буде, як і зазвичай, нічна пора. Подекуди нічна температура повітря навіть опускатиметься нижче нуля.

Так, температура вночі опускатиметься до нуля та невеликих "мінусів" у Карпатах в ніч на вівторок. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Температура буде дуже відрізнятися у різних областях. Подекуди буде тепліше, в інших регіонах – набагато холодніше у порівняння з попередніми днями.

"Що в Україні очікується 1-го жовтня? Ніч – холодна, +9…+13 градусів, в західній частині +4…+9 градусів, в Карпатах до нуля та невеликих "мінусів". Упродовж дня вівторка передбачається у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей +22…+26 градусів. У північних областях хто куди: на Житомирщині +14…+18 градусів, на Київщині +18…+20, на Чернігівщині +22, на Сумщині до +24 градусів. А в західних областях втримується найхолодніша погода, вдень +9…+13 градусів", – розповіла синоптикиня.

Також вона попередила, що на півдні та сході вітер ще буде рвучким, а на решті території слабшатиме.

Погода в Україні 1 жовтня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 1 жовтня/ windy.com

Водночас Діденко попередила про пилові частки в повітрі й пояснила, як від них захищатися.

"На жаль, пилові частки з південного сходу, змішуючись із кіптявою від тління наших торфовищ ще відчутно погіршуватимуть якість повітря та неприємні відчуття при диханні. Запобігання, як завжди – закрити вікна при посиленому запаху, багато води, вологе прибирання за нагоди. За день-два повинно пройти", – зазначила вона.

Істотних опадів у вівторок в Україні не очікується.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я/ Інфографіка: Главред

Погода у Києві 1 жовтня

У Києві в перший день жовтня буде сухо, вітер послабне до помірного, вночі очікується +10 градусів, вдень +18…+20 градусів.

Ймовірність дощів – 4, 5 та 6 жовтня, додала Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила пилова буря – жителі низки міст скаржаться на проблеми з диханням. Українцям порекомендували мінімізувати перебування на вулиці та закрити вікна.

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