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Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом

Марія Тупік
27 вересня 2024, 10:00оновлено 27 вересня, 11:43
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Синоптик Наталія Птуха розповіла, коли в Україні чекати на дощі та значне похолодання.
Погода в Украине на октябрь
Погода в Украине на октябрь / Главред

Погода в Україні у вересні дивує. Однак дощі та заморозки у першій половині жовтня - звичайне для України явище. Водночас цього року середня температура повітря впродовж другого місяця осені може бути дещо вищою за норму.

Яким буде початок жовтня в Україні, коли чекати на дощі та значне похолодання – в інтерв'ю Главреду розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха.

Вересень в Україні видався дуже аномальним. Скільки ще протримається така тепла погода в Україні?

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За розрахунками, які у нас є на сьогодні, та за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, така погода протримається до суботи, 28 вересня. З 29 вересня температура повітря піде на спад. Це ми говоримо про Центральні та Північні регіони. Якщо говорити про Західні регіони, то там вже температура значно нижча.

Неділя, 28 вересня, стане переломним моментом у погодних умовах. В Україну надійдуть атмосферні фронти з Північного Заходу, будуть пролягати через територію західних областей та поширяться на північні області. Це спричинить те, що надійде холодніша повітряна маса і трішки температура буде знижуватись. Але це не критично. Якщо зараз у більшості регіонів вдень +20 +25, то в пʼятницю, 27 вересня, та суботу, 28 вересня, на Півдні та Сході температура повітря може піднятися до +29 градусів. З неділі, 29 вересня, вдень температура повітря буде +15 - +20 градусів. Для осені це комфортна погода. Але, після високих та досить нетипових температур для вересня, буде прохолодно. Далі температура повітря в Україні буде наближатись до більш осіннього характеру.

Ви сказали про нетипову температуру для України. Чому вересень став таким теплим?

Будь-який синоптичний процес пов'язувати зі змінами клімату не можемо. Але синоптики тільки можуть констатувати, що справді, за інформацією науковців, зміна клімату істотно впливає на перебіг процесів у Європі та безпосередньо в Україні – і дедалі частіше у нас стає все вищою температура впродовж 12-13 місяців. Температурні показники були високими і постійно трішки вищими за кліматичну норму. Які синоптичні процеси спричинили таку синоптичну погоду у вересні в Україні? То це з Півдня надійшла тепла повітряна маса, а перед цим тривалий час впливало поле активного тиску, антициклон. Північ Європи та Україна потрапили під вплив потужного антициклону з Північного Сходу, і він забезпечував спокійну погоду без опадів. Також у вересні ще досить тривалий світловий день – сонце могло прогрівати повітря і не було такого вторгнення арктичного повітря.

Когда похолодание в Украине
Когда похолодание в Украине / pixabay

Коли чекати значних опадів?

Дощі у західних областях вже були, там навіть знизився рівень пожежної небезпеки, характер погоди там нагадує вже осінь. На Заході України вже +18 +23 градуси. На якісь гарні дощі поки що не розраховуємо, але, можливо, локально на правобережжі України варто очікувати. Вже з неділі, коли буде зміна температури, на інтенсивніші опади слід очікувати у західних областях, північних та на Вінниччині.

Чи чекати нам на різке похолодання з заморозками?

Мінусової температури поки не очікуємо. Метеорологічне літо досі триває по температурному фону. З неділі, 29 вересня, коли температурний фон впаде, для багатьох буде відчутно похолодання. У столиці, у суботу, буде +28 +29, а в неділю – +19 +20. Тобто похолодання буде на 10 градусів, і це відчуватиметься.

Втім, наступного тижня буде комфортна температура та без заморозків.

Якої погоди очікувати в Україні у жовтні?

Початок жовтня буде характеризуватися тим, що поле активного тиску зменшить свій вплив, і все частіше до нас надходитимуть атмосферні фронти з Атлантики, тобто із Заходу. Сподіваємось, що буде дещо більше опадів, але температурний фон також буде нагадувати осінній.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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