Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потужний спалах стався на Сонці: коли влупить сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
24 жовтня 2024, 23:45
153
Ця магнітна буря може спричинити появу Північного сяйва.
сонце, магнітна буря, космос
Україну атакує нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Коли країну накриє нова магнітна буря
  • До чого може призвести потужний спалах на Сонці
  • Коли почнеться Північне сяйво

На Сонці стався потужний спалах і він спровокує сильну магнітну бурю. Про це повідомляє meteoagent.

Буря почалася ще 14 жовтня. Її потужність варіювалася від 5-ти до 7-ми балів. Свого піку вона досягла 19 жовтня і досягла 7-ми балів. Після цього буря трималася три дні на рівні п'яти балів.

відео дня

23 жовтня потужність магнітної бурі опустилася до 4-х балів. Очікується, що на такому ж рівні вона протримається до 25 жовтня включно, після чого опуститься до 3-х балів і піде на спад.

магнітна буря
Україну атакує нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і Х. Повідомляється, що 24 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 27 сонячних плям.

Spaceweather повідомляє про те, що на Сонці стався неймовірно сильний спалах класу X3.3. Він вирвався із сонячної плями AR3869. Цей спалах може спричинити короткохвильове радіовідключення над Австралією та Південно-Східною Азією. Може бути помітна втрата сигналу на частотах нижче 30 МГц.

Магнітна буря, викликана цим спалахом, обрушиться на Землю вже 26 жовтня. Вона буде дуже сильною і може спровокувати навіть Північне сяйво.

Потужний спалах стався на Сонці: коли влупить сильна магнітна буря
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Більше
Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

01:09Україна
В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

00:35Україна
Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

00:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Чим А-92 відрізняється від А-95: який бензин найкращий для авто

Чим А-92 відрізняється від А-95: який бензин найкращий для авто

Краще за оцет і соду: як видалити наліт в унітазі 1 натуральним засобом

Краще за оцет і соду: як видалити наліт в унітазі 1 натуральним засобом

Як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку: пояснення адвоката

Як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку: пояснення адвоката

Притягують наче магніт: 4 знаки зодіаку, які приваблюють усіх навколо

Притягують наче магніт: 4 знаки зодіаку, які приваблюють усіх навколо

Останні новини

01:30

Голлівудська зірка розкрив бурхливий роман із Демі Мур

01:17

Ворог націлився відразу на три міста Донеччини: експерт озвучив план окупантів

01:09

Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

01:00

Не Курщиною єдиною: Україна може відкрити новий фронт в РФ - Снєгирьов

00:35

В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
00:26

Обережно з вологим прибиранням: які предмети інтер'єру не варто мити водою

00:07

Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

24 жовтня, четвер
23:45

Потужний спалах стався на Сонці: коли влупить сильна магнітна буря

23:07

Війська РФ наступають на Куп'янщині: у ЗСУ розкрили плани окупантів

Реклама
23:03

Ворог готує "ударний кулак": експерт окреслив можливий напрямок атаки

22:58

Фани королівської сім'ї були б шоковані: родич розповів, які насправді Кейт Міддлтон і принц Вільям

22:48

Як поліція знаходить військовозобов'язаних у "розшуку": адвокат роз'яснила процедуру

22:07

"Улюблене росіянами місто": Крістіна Орбакайте покинула США - деталі

21:54

Не ідеальні аристократи з книжок: зять принцеси Анни розкрив правду про БКС

21:52

Шольц публічно відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського

21:45

Путін побредив про перемовини і назвав "умову" Росії

21:43

Загинули молоді хлопці: армія РФ цинічно вдарила по відділенню пошти - деталіФото

21:21

Олена Мозгова розповіла про аварію, яка перевернула її життя

21:19

"Було боляче": Дмитро Дікусар уперше за довгий час вийшов на зв'язок

21:07

Де тривають пекельні бої: у ЗСУ назвали критичні напрямки фронту

Реклама
21:06

Виїхав із Росії перед війною: помер відомий український поет

21:02

Поколупався в носі та розглядає кози: Лавров і Путін зганьбилися на самітіВідео

20:58

Знову будуть сяяти: як правильно чистити дзеркала – 6 домашніх засобів

20:55

Зʼявилась реакція Зеленського на поїдання генсеком ООН російського короваю

20:42

Величезний стовп вогню і диму: на складі США в Південній Кореї спалахнула пожежаВідео

20:42

Молодий співак розкритикував Тіну Кароль: "Вона не музикант"

20:35

Путін вибухнув першою заявою про військових КНДР у Росії

20:17

"Справжня історія Криму": у Ризі відбувся показ документального проєкту продюсера 1+1 media Акіма Галімова

20:09

Чи є різниця між коричневими та білими яйцями: цікавий факт

20:08

Родина колишнього очільника БЕБ Федорова заробляє на державних підрядах газових компаній

19:54

СБУ знову спрацювала на випередження, - експерт про зірвані теракти в Києві

19:54

"Навіщо приховувати?": Діва Монро прокоментувала чутки про материнство

19:51

Третя світова війна не за горами: ЗМІ озвучили наслідки вступу КНДР у війну

19:43

Чи буде кінець війни у 2025 році: у Третій штурмовій зробили прогноз

19:33

Договір про передачу окупованих територій РФ: Подоляк видав заяву про Третю світову

19:15

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі

19:05

КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом - ГУР

19:02

РФ може готувати нове вторгнення: які країни НАТО під загрозою

18:55

Байдену порадили не дозволяти ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ дізналися деталі

18:51

Водій якого автомобіля має право виконати розворот: важка задача з ПДРВідео

Реклама
18:37

Надя за пліт, а Міша в танець: Кацурін показав, як розважається без Дорофєєвої

18:35

Неприємності примножаться: що не можна робити 25 жовтня - прикмети

18:10

"Доручення слід виконати до початку зими": Зеленський провів засідання Ставки

18:00

Клуб ображених країн. Чого Україні та світу чекати після саміту БРІКС

17:53

Документальна стрічка "Мирні люди" вийде на Київстар ТБ новини компанії

17:50

РФ хоче створити буферні зони у трьох областях України: ЗСУ мають свій планЕксклюзив

17:48

Убили разом із дружиною: у Баку жорстоко розправилися з актором російського театру і кіно

17:32

Вийде смачніше, ніж оселедець: як замаринувати скумбрію – простий рецептВідео

17:07

Збитий Іл-76 в Судані: на борту була "жирна шишка" РФ, пов'язана з торговцем зброєю

17:00

Безкоштовний переїзд для ВПО та УБД новини компанії

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти