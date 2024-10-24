Потужний спалах стався на Сонці: коли влупить сильна магнітна буря

Ця магнітна буря може спричинити появу Північного сяйва.

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Україну атакує нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Коли країну накриє нова магнітна буря

До чого може призвести потужний спалах на Сонці

Коли почнеться Північне сяйво

На Сонці стався потужний спалах і він спровокує сильну магнітну бурю. Про це повідомляє meteoagent.

Буря почалася ще 14 жовтня. Її потужність варіювалася від 5-ти до 7-ми балів. Свого піку вона досягла 19 жовтня і досягла 7-ми балів. Після цього буря трималася три дні на рівні п'яти балів.

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23 жовтня потужність магнітної бурі опустилася до 4-х балів. Очікується, що на такому ж рівні вона протримається до 25 жовтня включно, після чого опуститься до 3-х балів і піде на спад.

Україну атакує нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і Х. Повідомляється, що 24 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 27 сонячних плям.

Spaceweather повідомляє про те, що на Сонці стався неймовірно сильний спалах класу X3.3. Він вирвався із сонячної плями AR3869. Цей спалах може спричинити короткохвильове радіовідключення над Австралією та Південно-Східною Азією. Може бути помітна втрата сигналу на частотах нижче 30 МГц.

Магнітна буря, викликана цим спалахом, обрушиться на Землю вже 26 жовтня. Вона буде дуже сильною і може спровокувати навіть Північне сяйво.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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