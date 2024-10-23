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Повертається мороз: у яких областях влупить -3

Ангеліна Підвисоцька
23 жовтня 2024, 19:34
1336
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Чи будуть дощі
  • У яких областях прогнозують туман
  • Де температура повітря підвищиться до +19 градусів

Погода в Україні 24 жовтня буде сонячною та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриє антициклон Xelat. На півночі, у центральних та східних областях можуть бути пориви вітру 8-13 м/с.

відео дня

Температура повітря підвищиться до +16 градусів. Поки дощі не прогнозують навіть з 28-го жовтня. В Україні буде суха погода.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 24 октября
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / фото: ventusky

Погода 24 жовтня

В Україні 24 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині 5-10°, на високогір'ї Карпат від 2° тепла до 3° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 24 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Херсонській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +9...+16 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+13 градусів.

погода 24 октября
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / фото: meteoprog

Погода 24 жовтня у Києві

У Києві 24 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 октября
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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