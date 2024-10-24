Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Синоптикиня розповіла, якою буде погода в найближчі дні й попередила про те, які області будуть накривати дощі.

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Погода в Україні - дощі накриють частину України/ unsplash.com

Що ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 25 жовтня

У яких областях в цей день будуть дощі

Якою буде тенденція погоди у найближчі дні

Погода в Україні у п’ятницю, 25 жовтня, відзначиться здебільшого сухою і не дуже холодною погодою.

відео дня

На погодні умови впливатиме антициклон, який зараз панує на території нашої держави. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Антициклон, скрізь сухо, вночі холодненько, вдень, якщо ви по-людськи одягнені, комфортно", – зазначила вона.

Проте погодні умови у п’ятницю матимуть свої нюанси. За словами синоптикині, завтра близькість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях нашої держави. На решті території опадів не передбачається.

"Надалі триватиме суха погода з періодичним набіганням або хмар, або туманів, але сонце все одно буде їх розганяти час від часу", – додала Діденко.

Погода в Україні 25 жовтня/ windy.com

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Що відомо про Наталію Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що температура знову впаде – синоптикиня назвала день, коли прийде нове похолодання. Найближчими днями буде без опадів, але температура повітря скоро почне суттєво падати.

Також повідомлялося, що повертається мороз – стало відомо, у яких областях влупить -3. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде туман.

Нагадаємо, Україну накриє нова магнітна буря – стало відомо, коли її чекати. Країна досі перебуває під впливом дуже сильної та затяжної магнітної бурі.

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