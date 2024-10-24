Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Що ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 25 жовтня
- У яких областях в цей день будуть дощі
- Якою буде тенденція погоди у найближчі дні
Погода в Україні у п’ятницю, 25 жовтня, відзначиться здебільшого сухою і не дуже холодною погодою.
На погодні умови впливатиме антициклон, який зараз панує на території нашої держави. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Антициклон, скрізь сухо, вночі холодненько, вдень, якщо ви по-людськи одягнені, комфортно", – зазначила вона.
Проте погодні умови у п’ятницю матимуть свої нюанси. За словами синоптикині, завтра близькість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях нашої держави. На решті території опадів не передбачається.
"Надалі триватиме суха погода з періодичним набіганням або хмар, або туманів, але сонце все одно буде їх розганяти час від часу", – додала Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що температура знову впаде – синоптикиня назвала день, коли прийде нове похолодання. Найближчими днями буде без опадів, але температура повітря скоро почне суттєво падати.
Також повідомлялося, що повертається мороз – стало відомо, у яких областях влупить -3. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде туман.
Нагадаємо, Україну накриє нова магнітна буря – стало відомо, коли її чекати. Країна досі перебуває під впливом дуже сильної та затяжної магнітної бурі.
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