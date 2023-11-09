Вріже -4 і огорне туман: в Україну вривається зимова холоднеча

Синоптики прогнозують туман у північно-східних та більшості центральних областях.

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Прогноз погоди в Україні 10 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 10 листопада буде прохолодною, а місцями навіть морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики в цей день прогнозують туман у північно-східних та більшості центральних областях.

Погода 10 листопада

В Україні 10 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни 12-17°; у Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 10 листопада / фото: ventusky

Погода 10 листопада у Києві

У Києві 10 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; по Києву вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 10 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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