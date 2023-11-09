Вріже -4 і огорне туман: в Україну вривається зимова холоднеча

Погода в Україні 10 листопада буде прохолодною, а місцями навіть морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики в цей день прогнозують туман у північно-східних та більшості центральних областях.
Погода 10 листопада
В Україні 10 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни 12-17°; у Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
Погода 10 листопада у Києві
У Києві 10 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; по Києву вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Вас також зацікавить:
- Налетить сніг: українців попередили, коли серйозно похолодає
- Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода
- Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди