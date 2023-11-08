УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

Ангеліна Підвисоцька
8 листопада 2023, 18:33
У деяких областях синоптики прогнозують пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 9 листопада буде дощовою, вітряною, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що на річках Івано-Франківської області буде підвищення рівня води до 0,7 м. У східних областях очікуються пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

погода 9 ноября
Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: ventusky

Погода 9 листопада

В Україні 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі майже у всій Україні. У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 3-8° тепла, на півдні та сході країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 9 листопада Україну накриють дощі та мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до 3-10 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 9-16 градусів тепла.

погода 9 ноября
Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: meteoprog

Погода 9 листопада у Києві

У Києві 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; по Києву вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 ноября
Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

19:22 Україна
"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

19:06 Україна
Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

18:33 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:37

Герой-донжуан чи подружка нареченої: названий найсексуальніший чоловік 2023 року

19:22

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

19:10

Виборів не буде і крапкаПогляд

19:09

Вліплять 17 тисяч: за що в Україні відтепер штрафуватимуть продавців авто

19:06

"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:56

"Без ліків":дружина Віктора Павлика розсекретила способи лікування сина

18:33

Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

18:30

Чи перешкоджатиме Угорщина вступу України до ЄС: в ОП відповіли

18:28

Засуджує Кремль та боїться повернутися в РФ - де зараз Валерій Леонтьєв

Реклама
18:25

Лише "обдаровані" 5% людей здатні на це: потрібно знайти лампочку за 9 секунд

18:02

Як швидко врятувати обвітрені губи: лайфхак від досвідченого лікаря

17:52

Патронів не буде: уряд Словаччини заблокував військову допомогу для України

17:51

Знищено старших офіцерів РФ: потужний удар обезголовив штаб угруповання ворога

17:27

"Три прильоти по центру": в ВМС повідомили деталі удару по кораблю РФ

17:24

Який манікюр зробити на Новий рік 2024: ідеї

17:23

Жінка показала, як за допомогою тенісного м'яча прибрати старі плями на підлозіВідео

17:10

Кіт робить одну важливу дію, якщо вас любить

16:53

Загибель помічника Залужного: у ДБР висунули несподівану версіюВідео

16:50

Польща різко виступила проти вступу України до ЄС без вирішення одного питання

16:45

Це обвалить весь фронт: експерти повідомили головне завдання ЗСУ до Нового року

Реклама
16:13

ЗСУ знищують окупантів на півдні: у Силах оборони розповіли про втрати

16:10

Що приготувати 9 листопада, щоб всі хвороби відступили: прикмети і заборони дня

16:00

Лікар назвав 6 ознак, що ви стаєте алкоголіком

16:00

РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб: які регіони під загрозою

15:58

Податок на дощ у Німеччині: що варто знати про дивні грошові збори в Європі

15:56

Гості "б'ються" за цю закуску: смачний рецепт, який обожнюють буквально всі

15:50

"Фуріон біснується, панове". Пташка з Азовсталі іронічно відреагувала на скандал

15:35

5 причин, чому не можна ставити гаряче в холодильник: це вбиває техніку

15:28

У Польщі скасували всі концерти "Пошлой Молли"

15:11

Рекордний цінник та виступи в РФ: Пугачова повертається на сцену - росЗМІ

15:07

"Українці на це заслуговують": Зеленський емоційно відреагував на рішення ЄК щодо України

15:03

2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років

14:53

У США "зробили крок" до схвалення передачі російських активів Україні

14:53

Втрати біля 12 тисяч: ворог готує новий штурм стратегічного міста - Барабаш

14:42

Ліквідували 500 окупантів разом з технікою: ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь

14:33

Путіністка Успенська на пляжі виставила на показ в'яле тіло і розповіла, яка у неї вдома білизнаВідео

14:19

100% військового ПДФО на армію: Верховна Рада прийняла резонансний закон

13:44

Ліквідація колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР": у ГУР розкрили деталі

13:41

Популярний український телеведучий отримав травму і з'явився на милицях: що сталося

13:40

"Виконала 90% реформ": Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

Реклама
13:27

Хлопець з дівчиною знайшли і відкрили послання в пляшці, але сильно пошкодували про цеВідео

13:10

Мама Вєрки Сердючки стала тещею - фото з весілля доньки

13:09

Чому кімнатні квіти жовтіють: чим поливати і як їх врятувати

13:05

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

12:59

ЗСУ можуть просунутись на трьох напрямках лівобережжя Херсонщини: експерт назвав важливі ділянки

12:45

Скарби з дна Каховського водосховища і традиції воєнної України: дивовижна прем’єра "Світу навиворіт. Україна"

12:43

Інформація щодо використання двійників Путіна підтверджена: гучна заява ГУР

12:36

Потенційна дівчина Микити Добриніна здивувала дуже відвертим фото

12:33

Росія має намір відправити українських військовополонених на фронт — ISW

12:26

Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця" – речник 110 ОМБР

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти