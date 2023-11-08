Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

У деяких областях синоптики прогнозують пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 9 листопада буде дощовою, вітряною, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що на річках Івано-Франківської області буде підвищення рівня води до 0,7 м. У східних областях очікуються пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: ventusky

Погода 9 листопада

В Україні 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі майже у всій Україні. У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 3-8° тепла, на півдні та сході країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 9 листопада Україну накриють дощі та мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до 3-10 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 9-16 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: meteoprog

Погода 9 листопада у Києві

У Києві 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; по Києву вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 9 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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