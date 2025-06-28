Попередження для чутливих: магнітна буря полум'яного рівня збурила Україну

Магнітні бурі впливають на метеочутливих людей, гіпертоніків та осіб із хронічними захворюваннями.

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Якою буде сонячна активність у суботу / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

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У суботу, 28 червня, очікується середня потужність сонячної активності

Прогнози активності Сонця є попередніми, ситуація може змінюватися

У суботу, 28 червня, рівень сонячної активності буде помірним, а геомагнітна обстановка стабільною. За даними порталу meteoagent, очікується жовтий рівень магнітної бурі із К-індексом 3.7, що свідчить про невелике збурення магнітного поля.

Якою буде магнітна буря 28 червня / Фото: meteoagent

Фахівці зазначають, що ці прогнози мають попередній характер, оскільки сонячна активність є нестійкою і може змінитися упродовж короткого часу.

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Медики рекомендують у такі періоди зменшити фізичні навантаження, уникати стресу, дотримуватись режиму відпочинку й збалансованого харчування.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Раніше розповідалося, що 26 червня потужна магнітна буря влупила по Україні.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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