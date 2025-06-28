Попередження для чутливих: магнітна буря полум'яного рівня збурила Україну

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- У суботу, 28 червня, очікується середня потужність сонячної активності
- Прогнози активності Сонця є попередніми, ситуація може змінюватися
У суботу, 28 червня, рівень сонячної активності буде помірним, а геомагнітна обстановка стабільною. За даними порталу meteoagent, очікується жовтий рівень магнітної бурі із К-індексом 3.7, що свідчить про невелике збурення магнітного поля.
Фахівці зазначають, що ці прогнози мають попередній характер, оскільки сонячна активність є нестійкою і може змінитися упродовж короткого часу.
Медики рекомендують у такі періоди зменшити фізичні навантаження, уникати стресу, дотримуватись режиму відпочинку й збалансованого харчування.
Хто страждає від магнітних бур найбільше?
Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:
- Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.
- Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.
- Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.
- Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.
- Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.
- Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.
- Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.
Раніше розповідалося, що 26 червня потужна магнітна буря влупила по Україні.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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