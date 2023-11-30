Україну накриють одразу 4 геомагнітні шторми: календар магнітних бур на грудень

Найсильніша і затяжна буря місяця увірветься в Україну вже 4 грудня.

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Календар магнітних бур на грудень 2023 / фото: pexels

Україну накриють дуже сильні магнітні бурі у грудні. У цьому місяці штормити буде мінімум 4 рази. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком перша магнітна буря увірветься в Україну вже 4 грудня. Її потужність буде на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила шторму зросте до 5-ти балів, що робить бурю дуже сильною. 6-7 грудня геомагнітний шторм буде на рівні 4-х балів.

Наступна буря буде 12 грудня. 4-бальний шторм не триватиме довго і буде одноденним. Однак розслаблятися рано, адже 18 грудня буде нова магнітна буря - 4 бали. На наступний день вона стане сильнішою - 5 балів. Після цього буря піде на спад.

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22 грудня країну накриє відразу 5-бальна буря, яка затягнеться мінімум на 3 дні. 23-24 грудня буря опуститься до 4-х балів і лише потім піде на спад.

Календар магнітних бур на грудень 2023 / фото: Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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