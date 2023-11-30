Україну накриють одразу 4 геомагнітні шторми: календар магнітних бур на грудень

Україну накриють дуже сильні магнітні бурі у грудні. У цьому місяці штормити буде мінімум 4 рази. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком перша магнітна буря увірветься в Україну вже 4 грудня. Її потужність буде на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила шторму зросте до 5-ти балів, що робить бурю дуже сильною. 6-7 грудня геомагнітний шторм буде на рівні 4-х балів.
Наступна буря буде 12 грудня. 4-бальний шторм не триватиме довго і буде одноденним. Однак розслаблятися рано, адже 18 грудня буде нова магнітна буря - 4 бали. На наступний день вона стане сильнішою - 5 балів. Після цього буря піде на спад.
22 грудня країну накриє відразу 5-бальна буря, яка затягнеться мінімум на 3 дні. 23-24 грудня буря опуститься до 4-х балів і лише потім піде на спад.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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