Сніг і суцільний лід на дорогах: синоптики оголосили штормове попередження

У Карпатах може зійти снігова лавина від найменшого навантаження. Оголошений 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 2 грудня буде сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики оголосили І рівень небезпечності через значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах.

Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Там буде триматись серйозна загроза сходження снігової лавини навіть при низьких навантаженнях.

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Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: ventusky

Погода 2 грудня

В Україні 2 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг з налипанням мокрого снігу. Також очікується ожеледиця, ожеледь на туман. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 9-14° (в Криму вночі 7-12°, вдень 12-17°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 2 грудня в Україні будуть дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -6...-1 градуса. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: meteoprog

Погода 2 грудня у Києві

У Києві 2 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг з налипанням, дощ, ожеледь та ожеледицю. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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