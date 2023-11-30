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Погода різко змінюється: де в Україні потеплішає до +12

Ангеліна Підвисоцька
30 листопада 2023, 19:40
В Україні 1 грудня синоптики прогнозують сніг, але в більшості областей він перейде у дощ.
Погода різко змінюється: де в Україні потеплішає до +12
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 1 грудня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах та на Закарпатті у цей день буде сильний сніг та дощ, ожеледь та ожеледиця. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про серйозну сніголавинну небезпеку у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Оголошено 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: ventusky

Погода 1 грудня

В Україні 1 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг, але в більшості областей він перейде в дощ. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на південно-західний, швидкість 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у центральних, східних областях та на Закарпатті 2-7° тепла, у південній частині 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 1 грудня в Україні будуть дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -5...0 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+12 градусів.

погода 1 декабря
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: meteoprog

Погода 1 грудня у Києві

У Києві 1 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, ожеледь та ожеледицю. У цей день вітер буде південно-східний з переходом у південно-західний, швидкість 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 декабря
Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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