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"Люта" зима з аномалією: синоптики здивували прогнозом до весни-2023

23 вересня 2022, 11:56

В Укргідрометцентрі спрогнозували тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів.

мороз, сніг, зима, градусник
З'явився прогноз погоди на зиму / dpchas.com.ua

Інформація про те, що погода взимку 2022-2023 років буде надзвичайно суворою, не має під собою наукової основи та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

У той же час за результатами аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років, перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада і пізніше. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Разом з тим синоптики звернули увагу на те, що, за результатами спостережень, середня місячна температура зимового періоду (особливо січня і лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуса.

У той же час істотно скоротилася тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів, а сума негативних температур протягом зимового періоду скоротилася в 2 рази.

Крім того, щозими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо високих температур за весь період метеорологічних спостережень, при цьому перехід середньої добової температури навесні через +8 градусів у бік підвищення здійснюється в першій декаді квітня і раніше (закінчення опалювального періоду).

В Укргідрометцентрі резюмували, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити наступні висновки:

  • середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вище норми, розрахованої за період 1991-2020рр.;
  • ймовірність тривалих холодів у зимовий період в Україні мінімальна;
  • вірогідні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;
  • перенесення початку опалювального періоду на більш пізні терміни і його закінчення на більш ранні терміни обгрунтований і підтверджується метеорологічними розрахунками.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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прогноз погоди Укргідрометцентр
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