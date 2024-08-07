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Літо закінчиться точно за календарем: прогноз погоди на серпень 2024 року

Анна Ярославська
7 серпня 2024, 04:32
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Найспекотніше в серпні буде на Півдні України. А найбільш дощову погоду синоптик прогнозує на Львівщині.

Осінь, погода
Уже 1 вересня потрібно буде діставати теплий одяг, каже синоптик / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в серпні буде досить контрастною залежно від регіону. Західним регіонам синоптик прогнозує комфортну температуру повітря, але часті дощі. На півночі буде прохолодно та сухо, в інших регіонах - спекотно і без значних опадів.

Як пише ТСН із посиланням на узагальнений прогноз погодних сайтів, заморозків не буде в жодному з рівнинних регіонів, а нічна температура не впаде нижче +12 градусів.

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Інтернет-синоптики стверджують, що літо закінчиться точно за календарем - уже 1 вересня доведеться діставати з шаф теплий одяг.

Погода в серпні на Заході України

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях перша декада серпня виявиться найтеплішою, згодом температура знизиться до комфортних +24...+26 градусів удень і +16...+18 градусів уночі.

Під кінець літа стане прохолодніше ще на 3-5 градусів залежно від області. Найтепліше буде в Закарпатській та Чернівецькій областях, найпрохолодніше - на Львівщині.

До слова, на жителів Львова та області чекають два тижні дощової погоди в серпні.

Прогноз погоди для північних регіонів

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській областях опадів і спеки буде набагато менше, ніж у західних регіонах.

У першій декаді серпня на Волині та Рівненщині спостерігатиметься температура понад +30, надалі вона поступово знизиться до +27...+28 у середині місяця і до +22...+24 - наприкінці.

В інших чотирьох областях може бути тепліше на 2-3 градуси.

На Волині, Рівненщині та Житомирщині сильні зливи пройдуть у середині першої та на початку третьої декади місяця. У Сумській та Київській областях опадів майже не передбачається, а на Чернігівщині приблизно 7-10 днів на місяць прогнозуються дощовими, але без злив і катаклізмів.

Погода в Україні - прогноз для центральних регіонів

На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині спекотна погода збережеться майже весь серпень. На Вінниччині температура вище +30 градусів підніметься лише з 5 по 10 серпня, надалі пройдуть рясні дощі.

В інших областях опадів буде набагато менше, тому й спека затримається найдовше.

Жителі Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей відчують прохолоду після 15 серпня. Температура повітря не підніматиметься вище +28, а на початок вересня вона поступово знизиться до +23...+24.

Якою буде погода на Сході України

У Харківській, Донецькій та Луганській областях погода в серпні мало відрізнятиметься від липневої. На жителів цих областей весь місяць чекає спека +30 градусів і майже повна відсутність опадів.

Трохи прохолодніше буде на Харківщині - тут у другій половині серпня стовпчики термометрів опустяться нижче +28, а невеликі дощі з 26 по 28 число знизять температуру до +23...+24 градусів. У дві інші області відносна прохолода прийде лише за кілька днів до початку осені.

Прогноз погоди на серпень для Півдня України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму спека пануватиме весь місяць.

Стовпчики термометрів підніматимуться до +34...36 градусів у тіні вдень. На Запоріжжі на кілька градусів буде прохолодніше.

Опадів у серпні практично не буде.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні в серпні очікується не холодна і не така спекотна, як у липні. Хоча в окремі дні буде сильно припікати. Наприкінці серпня можливі заморозки.

Середня місячна температура повітря в серпні становитиме 20-26 градусів тепла, у Карпатах +17...+19 градусів.

Місячна кількість опадів у серпні очікується 34-77 мм, у Карпатах - до 116 мм. Це менше ніж у липні, проте в межах норми. Але, враховуючи, що в липні випало дощів значно менше за середню прогнозовану норму, то за фактом у серпні дощів має бути більше, ніж у липні.

Тим часом завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, якою, за попередніми прогнозами, буде погода в Україні у вересні, жовтні та серпні. За її словами, давати точні прогнози на сезон за місяць-два зарано, тому можна говорити тільки про загальні тенденції погоди. Детальніше читайте в матеріалі: Якою буде погода в Україні восени 2024 року: з'явився перший прогноз синоптика.

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