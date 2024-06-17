"Літо входить в найтеплішу пору": в Україні різко зміниться погода і вдарить +31

Погода стане набагато теплішою, а опади відступлять. Проте у низку областей через кілька днів знову повернеться похолодання.

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Погода в Україні - в Україні різко зміниться погода і вдарить +31/ УНІАН

Погода в Україні почне ставати набагато теплішою – у вівторок, 18 червня, у багатьох областях температура повітря становитиме від +26 до +31 градуса. Опади поступово відступатимуть, періодичні дощі та грози у цей день будуть тільки в семи областях.

Загалом в Україні буде більше сухої погоди. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"Більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон Ziggi постарається. Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині та ввечері 18-го червня на Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. І все ж завтра в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі", – зазначила Діденко.

За словами синоптика, температура починає ставати теплішою. У вівторок очікується +26…+31 градус, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині буде +23…+26 градусів.

"Тиждень буде теплим, до спеки, хіба що у четвер короткочасно похолоднішає на півночі, заході України. Літо входить у найщедрішу та найтеплішу пору", – додала синоптик.

Погода в Україні 18 червня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека і буде +33 градуси. Циклон скоро почне відходити з території нашої держави й поступово погода ставатиме більш сонячною і спекотною.

Також раніше повідомлялося, що потужний циклон заливатиме майже всю Україну – стало відомо, де саме чекати грози, град та шквали. Синоптики оголосили штормове попередження на 16 червня – І рівень небезпечності.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень. У більшості регіонів погода очікується стабільною з поступовим підвищенням температури повітря, розповів Кібальчич.

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