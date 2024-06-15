Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

Погода в Україні упродовж тижня, з 17 по 23 червня, поступово ставатиме більш сонячною, сухою і спекотною. Циклон почне відступати з території нашої держави, й опади припиняться.
Таким прогнозом погоди на тиждень поділилася синоптикиня українського гідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють Факти ICTV. Вона зазначила, що з понеділка, 17 червня, циклон почне відходити у північно-східному напрямку. Тому у перший день тижня ще можуть бути окремі короткочасні грозові дощі у північно-східних областях, а на решті території нашої країни опади будуть поступово припинятися і буде більше сонячних прояснень.
З вівторка, 18 червня, почне поступово підвищуватися температура повітря. У нічні години температурні показники коливатимуться в межах +15-20 градусів, а вдень температура становитиме +25-30 градусів на південному сході та +22-27 градусів на решті території.
Дощі подекуди можуть бути у понеділок, 17 червня, а в наступні дні буде переважно без опадів.
"Якісь окремі, локальні дощі можуть бути по периферії, десь скраю, біля кордонів. Але в принципі загалом поле підвищеного тиску, антициклон, забезпечить погоду без опадів і більше сонячних прояснень", – зазначила Наталя Птуха.
Погода в Україні 17 червня
Тиждень почнеться з переважно хмарної з проясненнями погоди. Короткочасні дощі з грозами можуть бути лише вночі на лівобережжі. Вдень опади можуть поширитися й на інші території нашої держави, крім південної частини. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме +12-17 градусів, вдень +22-27 градусів; у східних областях вночі +15-20, вдень +25-30 градусів.
Погода в Україні 18-19 червня
У ці дні опадів переважно не передбачається, лише вдень 18 червня у східних та північно-східних областях України місцями прогнозуються невеликі короткочасні дощі та грози.
Температура вночі становитиме +15-20 градусів (18 червня у західних областях +13-18 градусів), вдень +24-29, на півдні до +32 градусів.
Погода в Україні 20-24 червня
Друга половина тижня також буде переважно без опадів. Короткочасні дощі з грозами можуть бути лише 22 червня вночі у західних і північних областях, а вдень також в інших областях України, крім більшості східних та південно-східних регіонів.
Температура вночі +16-22 градусів, вдень +21-27, на півдні та сході +28-33 градуси.
Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні будуть грози, град і температура +8 – стало відомо, де в Україні різко погіршиться погода. У вихідні в Україні місцями будуть проливні дощі, а температура повітря подекуди трішки знизиться.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриває дуже сильний шторм – будуть потужні зливи, град та шквали. Синоптики попереджають про те, що швидкість вітру може досягнути 20 м/с.
Нагадаємо, в Україну вриваються магнітні бурі – штормити буде раз за разом. В Україні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, очікується відразу кілька спалахів.
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