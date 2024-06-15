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Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2024, 19:29
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Синоптики оголосили штормове попередження на 16 червня - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: УНІАН

Погода в Україні 16 червня буде грозовою та дощовою. Синоптики попереджають про град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Все через сильні зливи, град та шквали - до 20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на вихідних в Україні вируватиме циклон. Він буде крутитись над півднем, згодом на сході, а пізніше дійде до півночі країни. Західні області будуть під впливом високого атмосферного тиску.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 16 червня

В Україні 16 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують грозові дощі в Україні, крім західних областей. У більшості південних, центральних та Харківській областях будуть грози з градом та шквалами. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 16 червня в Україні буде грозова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+31 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+21 градуса.

Погода 16 червня у Києві

У Києві 16 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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