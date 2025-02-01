Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

Вчені попереджають, що ці явища можуть впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих людей.

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Геомагнітні бурі у лютому 2025 / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

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Коли чекати магнітних бур у лютому

Як захиститися від впливу магнітних бур

У лютому 2025 року очікується підвищена сонячна активність, яка може спричинити серію магнітних бур різної інтенсивності. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), упродовж лютого відбудеться кілька геомагнітних бур.

Якими будуть магнітні бурі у лютому?

Найбільш інтенсивні бурі прогнозуються на такі дати:

відео дня

2 лютого – сильна магнітна буря (Кр 5)

3-5 лютого – помірна буря (Кр 4)

10 лютого – помірна буря (Кр 4)

11 лютого – потужна буря (Кр 5)

12 лютого – помірна буря (Кр 4)

13 лютого – сильна буря (Кр 5)

14-15 лютого – помірна буря (Кр 4)

20 лютого – буря від слабкої до помірної

27-28 лютого – помірна буря (Кр 4)

Прогнози можуть змінюватися, тому вчені рекомендують стежити за оновленнями та своєчасно реагувати на попередження про магнітні бурі.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Дотримуйтеся стабільного режиму дня: намагайтеся лягати спати в один і той самий час.

Правильно харчуйтеся: обмежте споживання кави, алкоголю та важкої їжі. Збільшуйте в раціоні кількість овочів, фруктів, горіхів, а також пийте багато води та трав'яного чаю (ромашковий, м'ятний).

Піклуйтеся про здоров'я серця: якщо є проблеми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і майте при собі необхідні ліки.

Зберігайте спокій: уникайте стресових ситуацій, практикуйте релаксацію, медитацію або дихальні вправи.

Фізична активність: влаштовуйте легкі прогулянки на свіжому повітрі, розтяжку або йогу.

Обмежте час перед екранами: зменшуйте використання гаджетів, щоб знизити навантаження на нервову систему.

Прислухайтеся до свого організму: якщо відчуваєте нездужання, зменшуйте фізичні навантаження і дайте собі час на відпочинок.

Симптоми магнітної бурі / Інфографіка Главред

Магнітні бурі - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 січня в Україні почалася потужна магнітна буря. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 55 сонячних плям.

Наступна магнітна буря накриє країну вже 6 лютого. Метеорологи пояснили, якою буде її потужність.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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