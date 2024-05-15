Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Температура повітря скоро підвищиться, але погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску і періодичні дощі.

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Погода в Україні стане теплішою - синоптик сказала, коли в Україну прийде потепління/ unsplash.com

Погода в Україні почне ставати теплішою з четверга, 16 квітня. Температура повітря у четвер досягатиме +15…+19 градусів. Ще тепліше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів досягатимуть +22 градусів.

Але разом з потеплінням також прийдуть і дощі – вони накриють частину областей. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій областях та на Донеччині. Ймовірно, черкне трохи дощиком Житомирщину та Київщину. На решті території України істотних опадів не передбачається. Температура повітря нарешті потихеньку піде вгору. Максимально в четвер вона становитиме +15…+19 градусів, на Закарпатті до +22 градусів ", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 16 травня/ meteoprog

Погода в Києві 16 травня

Синоптик розповіла, що у Києві 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але вони будуть місцями і періодично.

Температура повітря вночі триматиметься на рівні +5…+7 градусів, вдень у четвер буде +15, +16 градусів. До кінця тижня в столиці стане тепліше

"Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно", – додала синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні різко потепліє – синоптик назвала регіони, де "вдарить" тепло. Синоптик розповіла, що дощі з грозами будуть на півдні України, у східних областях, в центрі та в Карпатах.

Також раніше повідомлялося, що Україну найближчими днями накриє негода. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть заморозки до -5 градусів.

Нагадаємо, повідомлялося, що Землю накриє сонячна радіаційна буря – названо небезпечні дати. Імовірність того, що радіаційна буря почнеться цього тижня, становить 60%. Вона може спричинити збій у роботі супутникового зв'язку, а також в енергосистемах.

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