Землю накриє сонячна радіаційна буря: названо небезпечні дати

Імовірність того, що радіаційна буря почнеться цього тижня, становить 60%. Вона може спричинити збій у роботі супутникового зв'язку, а також в енергосистемах.

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Імовірність того, що радіаційна буря почнеться цього тижня, становить 60% / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

У вівторок, 14 травня або в середу, 15 травня, Землю накриє сонячна радіаційна буря. Таке попередження озвучило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Як пише Daily Mail, на Сонці продовжують виникати спалахи, тобто викиди електромагнітного випромінювання, які містять велику кількість заряджених частинок. Вони прискорюються і збільшуються в кількості через сильну магнітну активність на поверхні зірки. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США вважає, що існує 60-відсоткова ймовірність сонячної бурі сьогодні або завтра.

Нова сонячна радіаційна буря пов'язана з гігантською сонячною плямою AR3664, в якій минулого тижня відбувалися спалахи Х-класу і корональні викиди маси. Це одна з найбільших сонячних плям за останні десятиліття, розмір якої в 15-17 разів більший за розмір Землі. Ця пляма має магнітне поле, яке у 2500 разів сильніше за магнітне поле нашої планети.

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Сонячна радіаційна буря, яку прогнозують вчені, відрізняється від геомагнітних бур, які обрушилися на Землю минулого тижня. Більша частина радіаційної бурі буде поглинена магнітним полем Землі, але не поблизу полярних регіонів.

Вчені зазначають, що геомагнітні бурі також можливі на Землі найближчими днями, хоча вони будуть не такими сильними, як минулого тижня. Також залишається ймовірність появи полярного сяйва набагато далі від полярних регіонів, як це вже було кілька днів тому.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, 8 травня почалася неймовірно сильна магнітна буря. Спочатку її потужність була 3 бали. Наступного дня вона зросла до 4-х балів. 10 травня потужність геомагнітного шторму раптово злетіла до максимальної точки - 9-ти балів. На такому рівні він протримався цілих 3 дні.

13 травня буря стала слабшою і опустилася до 7-ми балів. Очікується, що 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів, наступного дня - до 4-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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