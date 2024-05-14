В Україні різко потепліє: синоптик назвала регіони, де 'вдарить' тепло

Синоптик розповіла, що дощі з грозами будуть на півдні України, у східних областях, в центрі та в Карпатах.

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Коли в Україні буде потепління / фото: unsplash

Відома українська синоптикиня Наталія Діденко заявила, що в Україні потеплішає вже від четверга, 16 травня.

15 травня в Україні вдень температура повітря буде становити 13-16°. Заморозки відступлять.

"Від 16-го травня стовпчики термометрів поступово дряпатимуться вгору і додряпаються до кінця тижня нарешті до 18-23° тепла. Надалі повітря теплішатиме. Дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу", - повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram. відео дня

Також, у середу, 15 травня, дощі з грозами будуть на півдні України, у східних областях, в центрі та в Карпатах. На решті території опадів не прогнозують.

На сході та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості областей вітер буде помірним.

"У Києві 15-го травня без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4-6°, а вдень - 13,+14° тепла", - спрогнозувала Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

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