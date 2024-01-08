Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

В Україну на кілька днів прийде потепління, але потім знову похолодає, каже синоптик.

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Коли в Україну прийде потепління/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде мінливою – після нинішнього похолодання скоро прийде потепління, але ненадовго. Ще у вівторок, 9 січня, триматиметься сильний мороз, особливо вночі. Але вже 10-11 січня температури повітря у нашій країні будуть набагато теплішими. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

Коли в Україні потеплішає

За словами Діденко, на тижні буде "температурна карусель".

відео дня

"10-11 січня очікується потепління, чому ми порадіємо. Вже 12-13 січня – знову похолодання. Без нервів – нормальна зимова атмосферна практика. А 14-15 січня температура повітря підвищиться", – спрогнозувала синоптик.

Погода в Україні 9 січня

Діденко розповіла, що у вівторок, 9 січня, в Україні ще триматиметься холодна морозна погода. Найближчої ночі температура повітря становитиме -10…-18 градусів, а місцями на півночі та заході нашої держави стовпчики термометрів опускатимуться навіть до -18…-22 градусів. Завтра вдень очікується -7…-12 градусів.

Але у південній частині країни температури будуть вищими: вночі -6…-11, вдень -2…-6 градусів, в Криму вночі -1…-4 градуси, вдень близько нуля.

"Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 9 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 9 січня

Синоптик зазначає, що у столиці України 9 січня буде сяяти холодне сонце.

"Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12…-15 градусів. Протягом дня очікується -10…-12 градусів", – розповіла синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Нагадаємо, складна погода "атакувала" Україну. Синоптики оголосили штормове попередження в Україні – очікуються сильний вітер, мороз і хуртовина. Тим часом погана погода уже наробила біди у низці регіонів.

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 8 по 14 січня. Він зазначив, що упродовж тижня стовпчик термометра подекуди опускатиметься навіть до -27 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні нашої країни.

Нагадаємо, раніше синоптик назвала дату сильного похолодання, коли буде штормовий вітер і -22 градуси морозу. У частині регіонів буде мокрий сніг та сніг з дощем.

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