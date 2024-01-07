20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода

В Україні швидкість поривів вітру може досягати 20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 8 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних областях будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. Очікуються сильні снігопади та хуртовини.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: ventusky

Погода 8 січня

В Україні 8 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують сніг, ожеледь та хуртовини. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви.

"У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади; ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень в Криму 7-12° тепла. У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу (в Чернігівській та Сумській областях вночі 15-20°, вдень 10- 15° морозу)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -15

За даними meteoprog, 8 січня буде сніг. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до -15...-4 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoprog

Погода 8 січня у Києві

У Києві 8 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються і пориви вітру. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, може бути ускладнений рух транспорту.

"Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу; у Києві протягом доби 11-13° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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