Штормове попередження, 400 міст і сіл без світла: складна погода "атакувала" Україну

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні – очікуються сильний вітер, мороз і хуртовина. Тим часом погана погода уже наробила біди у низці регіонів.

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В Україні оголосили штормове попередження, майже 400 населених пунктів без світла/ колаж: Главред, фото: скрін

В Україні станом на ранок понеділка, 8 січня, через погіршення погодних умов було знеструмлено майже 400 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Дніпропетровській області – там без електроенергії понад 200 населених пунктів. При цьому синоптики повідомляють, що погода по всій Україні може погіршитися ще сильніше.

Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомили в "Укргідрометцентрі". Зазначається, що будуть сильний вітер, мороз та хуртовина.

Очікуються сильні опади, хуртовини і мороз

Крім зниження температури повітря, очікуються також сильні опади і вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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На півдні країни буде ожеледь і та налипання мокрого снігу, у той же час у центральних регіонах та на сході очікуються сильні снігопади та хуртовина.

Синоптики попередили, що значні опади очікуються в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Також в цих регіонах очікуються ожеледь та налипання мокрого снігу.

"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру".

Також на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" повідомили, що у Карпатах є ймовірність сходження лавин. Туристам радять утриматися від походів у високогір'я.

"Значна сніголавинна небезпека очікується 8 січня на високогір'ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!", – зазначається у повідомленні.

Майже 400 населених пунктів України без світла

У Міністерстві енергетики України повідомили, що через погодні умови енергетична ситуація у регіонах складна. Внаслідок погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів станом на ранок 8 січня.

Найскладніша ситуація у Дніпропетровській області – там без електроенергії понад 200 населених пунктів. Зокрема, у Кривому Розі без світла понад 15 тисяч абонентів. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї і тролейбуси.

"На Кіровоградщині знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях – 58 і 54 населених пунктів відповідно. Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла на Київщині. Аварійні бригади працюють. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", – зазначили у Міненергетики.

У Кривому Розі складна ситуація через погоду

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області через екстремальні погодні умови відключено від електрики 15 тисяч абоненті. Через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково. Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка", – зазначив він.

Також Вілкул повідомив, що внаслідок ракетного удару окупантів вранці 8 січня у Кривому Розі були перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая. За його словами, на відновлення необхідно близько тижня, матеріали та бригади є. Він додав, що швидкісний трамвай з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудреної.

Погода у Кривому Розі/ скрін

Дивіться відео, як морозна і снігова погода "атакувала" Кривий Ріг:

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 8 по 14 січня. Він зазначив, що упродовж тижня стовпчик термометра подекуди опускатиметься навіть до -27 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні нашої країни.

В "Укргідрометцентрі" повідомляли, що Україну накриває серйозна негода. На 8 січня синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності. У південних областях будуть сильні пориви вітру – до 15-20 м/с. Очікуються сильні снігопади та хуртовини.

Нагадаємо, раніше синоптик назвала дату сильного похолодання, коли буде штормовий вітер і -22 градуси морозу. У частині регіонів буде мокрий сніг та сніг з дощем.

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