Грозові дощі накриють кілька областей: де різко зіпсується погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 6 червня
- Де буде спекотна погода
- У яких областях будуть дощі з грозами
Погода в Україні у п’ятницю, 6 червня, буде переважно дуже теплою і навіть спекотною. Максимальна температура повітря очікується упродовж дня +25…+30 градусів.
Але у низці регіонів не обійдеться без сильних опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині", – зазначила вона.
За словами синоптикині, на решті території України переважатиме суха сонячна погода.
У західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень.
Погода в Києві 6 червня
У Києві у п’ятницю, 6 червня, температура повітря досягне +28, +29 градусів.
Діденко зазначила, що столиця нашої держави буде на межі атмосферного фронту – є ймовірність короткочасного грозового дощу.
Якою буде погода в Україні у наступні кілька днів
Надалі в Україні переважатиме спекотна погода, каже синоптикиня.
"Але в понеділок, 9-го червня, у північних, західних областях та подекуди в центрі спека послабне до +21...+25 градусів", – додала вона.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде спека та +32 градуси – стало відомо, які області України накриє суха та сонячна погода. Температура повітря в Україні знову підвищиться.
Також раніше повідомлялося, що потужна спека накриває Україну – стало відомо, де сонце розпалить до +32. Погода в Ужгороді буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +29 градусів.
Нагадаємо, екстремально сильна магнітна буря накрила Україну – шторм досяг червоного рівня. На початку тижня зафіксували екстремально високу сонячну активність із 8-бальною магнітною бурею.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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