Грозові дощі накриють кілька областей: де різко зіпсується погода

У більшості областей завтра очікується спекотна погода, але в кількох регіонах варто бути готовими до дощів з грозами.

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Погода в Україні - грозові дощі накриють кілька областей/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 6 червня

Де буде спекотна погода

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні у п’ятницю, 6 червня, буде переважно дуже теплою і навіть спекотною. Максимальна температура повітря очікується упродовж дня +25…+30 градусів.

Але у низці регіонів не обійдеться без сильних опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині", – зазначила вона.

За словами синоптикині, на решті території України переважатиме суха сонячна погода.

У західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень.

Погода в Україні 6 червня/ meteoprog

Погода в Києві 6 червня

У Києві у п’ятницю, 6 червня, температура повітря досягне +28, +29 градусів.

Діденко зазначила, що столиця нашої держави буде на межі атмосферного фронту – є ймовірність короткочасного грозового дощу.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода в Україні у наступні кілька днів

Надалі в Україні переважатиме спекотна погода, каже синоптикиня.

"Але в понеділок, 9-го червня, у північних, західних областях та подекуди в центрі спека послабне до +21...+25 градусів", – додала вона.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде спека та +32 градуси – стало відомо, які області України накриє суха та сонячна погода. Температура повітря в Україні знову підвищиться.

Також раніше повідомлялося, що потужна спека накриває Україну – стало відомо, де сонце розпалить до +32. Погода в Ужгороді буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +29 градусів.

Нагадаємо, екстремально сильна магнітна буря накрила Україну – шторм досяг червоного рівня. На початку тижня зафіксували екстремально високу сонячну активність із 8-бальною магнітною бурею.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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