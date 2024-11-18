Коли Україну накриє сніг: стала відома дата сильного похолодання

Перед похолоданням очікується стрибок тепла, у деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +15 градусів.

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Погода в Україні - коли Україну накриє сніг/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде похолодання і падатиме сніг

Де перед похолоданням температура підніметься до +15 градусів

Погода в Україні скоро стане набагато холоднішою. Похолодання очікується з четверга, 21 листопада.

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Починаючи з цього дня атмосферні фронти принесуть складну погоду із дощами, снігом, налипанням мокрого снігу та сильним вітром. Про похолодання повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Водночас вона розповіла, що перед похолоданням очікується стрибок тепла. Так, 19 листопада в Україні подекуди температура підійматиметься до +14 градусів, а 20 листопада – до +15.

"Завтра, 19 листопада, у День української гідрометслужби, буде без опадів, +4…+7 градусів, на півдні +7…+12, в Криму до +14 градусів. 20 листопада опади розпочнуться лише на заході України, проте очікується стрибок тепла до +8…+15 градусів. Виняток – захід та північний схід, +7…+9 градусів", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 21 листопада/ windy.com

Погода в Києві 19 листопада

У Києві 19 листопада очікується погода без опадів. Вдень температура повітря триматиметься на рівні до +7 градусів, а 20 листопада – до +11 градусів.

"Ускладнення погоди в столиці очікується з 21 листопада – дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер, похолодання", – додала Діденко.

Погода в Україні 19 листопада/ windy.com

Погода в Києві не два тижні/ meteoprog

Що відомо про Наталію Діденко/ Инфографика: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні буде – 6 морозу і дощ – синоптики прогнозують раптове погіршення погоди. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні пориви вітру.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде сильне похолодання – будуть потужний вітер, сніг і мороз. У багатьох областях України протягом тижня різко знизиться температура повітря та будуть сильні опади.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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