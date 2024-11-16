Різко потепліє до +12 градусів, але не надовго: коли Україну знову накриє похолодання

В Україні сильно потепліє і не буде опадів, проте така погода триматиметься на довго. Уже скоро погодні умови різко зміняться.

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Погода в Україні - різко потепліє до +12 градусів, але не надовго/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні в неділю, 17 листопада

Де буде температура повітря +12 градусів

Коли Україну знову накриє похолодання

Погода в Україні у неділю, 17 листопада, буде теплою практично в усіх областях. Найвищі температури повітря очікуються на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму – там вдень може бути +7…+12 градусів.

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Найпрохолодніше в цей день буде на Харківщині – температура повітря в цій області максимально підійматиметься до +4…+6 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Проте все ж повсюди очікується досить комфортна погода. В Україні 17 листопада без опадів, +4…+12 градусів", – додала вона.

За словами синоптикині, у Києві в неділю також буде сухо і потепліє до +9…+11 градусів.

Водночас Діденко попередила, що наступного тижня відбудеться істотна зміна погодних умов у бік похолодання.

Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду розповіла, що на вихідних, 16 і 17 листопада, буде від +3 до +9 тепла. В неділю, 17 листопада в Україні повітря прогріється до +11 тепла.

"Короткочасне потепління і підвищення температури буде сприяти тому, що на Закарпатті та Прикарпатті будуть утворюватися тумани", – додала Птуха.

Погода в Україні 17 листопада/ Facebook Діденко

Хто така Наталія Діденко/ Инфографика: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, потепління накриє Україну - стало відомо, у яких областях буде +11 градусів. На погоду у вихідні впливатиме антициклон "Azzedine", тому буде переважно без опадів. Але в деяких областях очікуються дощі з мокрим снігом.

Проте після потепління в Україні вдарить похолодання – налетять хуртовини, буде багато снігу. У більшості областей України скоро похолодає і будуть складні погодні умови – дощ, мокрий сніг, який налипатиме, хуртовини і сильний вітер.

Нагадаємо, буде сильний мороз і снігопад – було названо дату різкого похолодання в Україні. Снігопади та мороз прийдуть в Україну вже незабаром, розповіла Главреду синоптик Наталя Птуха.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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