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Потужний вітер, сніг та мороз: в Україну йде сильне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
18 листопада 2024, 05:55
3300
У багатьох областях України протягом тижня різко знизиться температура повітря та будуть сильні опади.
Погода, снег
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Про що йдеться:

  • Коли в Україні вдарить -6 градусів
  • У яких областях будуть сильні пориви вітру
  • Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні протягом тижня, з 18 листопада по 24 листопада, буде дощовою та сніговою. Вже найближчими днями в регіонах сильно посилиться вітер. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 18 листопада

У понеділок, 18 листопада, вночі в Україні без істотних опадів, місцями можливий туман. Вранці та вдень у північно-західних областях та Криму пройдуть невеликі дощі, на решті території країни без опадів.

відео дня

Вітер очікується переважно південно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +5…+10 °С. На крайньому півдні та у Криму вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.

погода 18 ноября
Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, у північних та західних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи; на решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-західний, на Лівобережжі змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні +8…+13 °С.

погода 19 ноября
Прогноз погоди в Україні 19 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 20 листопада

У середу, 20 листопада, у західній частині очікуються помірні опади у вигляді дощу із мокрим снігом. Вдень також пройде невеликий дощ місцями у південних та північних областях, на решті території сухо. Вітер південний / південно-східний, 7 - 12 м/с, місцями окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі у південних та західних областях становитиме +3…+8 °С, у північних, центральних та східних регіонах -4…+1 °С, вдень повітря прогріється до +7…+12 °С, у Криму місцями +14… +16 °С.

погода 20 ноября
Прогноз погоди в Україні 20 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 21 листопада

У четвер, 21 листопада, в Україні очікується нестійка та вітряна погода. У більшості областей пройдуть помірні, подекуди значні опади у вигляді дощу та снігу. Вітер у західних областях західного напрямку, 5 – 10 м/с, на решті території південний, 9 – 14 м/с, вдень пориви, 17 – 23 м/с. Температура повітря в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °С, в решті регіонів +8…+13 °С, на півдні та у Криму місцями +14…+16 °С.

погода 21 ноября
Прогноз погоди в Україні 21 листопада / фото: Windy

Погода в Україні 22 листопада

У п'ятницю, 22 листопада, по всій Україні відбудеться істотне зниження температури. Водночас спостерігатимуться опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на південний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С, на півдні +4...+9 °С.

погода 22 ноября
Прогноз погоди в Україні 22 листопада / фото: Windy

Погода в Україні 23 листопада

У суботу, 23 листопада, утримається нестійкий характер погоди з опадами у вигляді снігу та дощем, поривчастим вітром і коливаннями температури повітря. Найбільш холодно очікується у західному регіоні. Тут вночі -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С. У решті областей протягом доби +3…+9 °С, на південному сході +7…+12 °С.

погода 23 ноября
Прогноз погоди в Україні 23 листопада / фото: ventusky

Погода в Україні 24 листопада

У неділю, 24 листопада, місцями в Україні, окрім південно-східної частини, пройде сніг та мокрий сніг, на Закарпатті можлива ожеледь, у Карпатах сильний сніг. Вітер переважно південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С, на півдні до +8 °С.

погода 24 ноября
Прогноз погоди в Україні 24 листопада / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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