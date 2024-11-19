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Литимуть дощі, потепліє до +15: де в Україні будуть сильні опади

Альона Вороніна
19 листопада 2024, 14:08
623
Тепла погода протримається недовго – вже скоро Україну накриє похолодання і будуть йти дощі з переходом у сніг.
Погода, дождь
Погода в Україні - литимуть дощі, потепліє до +15/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • У яких областях потепліє до +15 і будуть дощі
  • Коли Україну накриє похолодання і буде йти сніг

Погода в Україні у середу, 20 листопада, почне змінюватися. У західних областях можливі сильні дощі.

Проте в більшості областей ще буде тепло, температура повітря у цей день підніметься до +9…+15 градусів. Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше, +6…+9 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що опади очікуються лише на заході України, а в усіх інших регіонах вони малоймовірні.

Погода в Украине 20 ноября
Погода в Україні 20 листопада/ windy.com

Коли в Україні сильно похолодає і буде сніг

У той же час синоптикиня попередила, що відносно тепла погода протримається недовго. Уже з четверга, 21 листопада, очікується похолодання і випадання опадів у вигляді дощу з переходом у сніг.

"21-го листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади (дощ з переходом у сніг), похолодання та сильний вітер", – розповіла Діденко.

У п’ятницю, 22 листопада, похолодання охопить вже всю територію нашої держави.

У суботу, 23 листопада, прийде чергова порція опадів, зазначила синоптикиня.

Погода в Украине 21 ноября
Погода в Україні 21 листопада/ windy.com

Погода в Києві 20 листопада

У Києві в середу, 20 листопада, буде без істотних опадів. Погода буде досить теплою, температура повітря триматиметься на рівні до +11 градусів.

21-23 листопада в столиці очікується похолодання та періодичні опади із сильним вітром.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що стало відомо, коли Україну накриє сніг – стала відома дата сильного похолодання. Перед похолоданням очікується стрибок тепла, у деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +15 градусів, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Також повідомлялося, що українців попереджають про погіршення погодних умов. У ДСНС закликали пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати поїздки на далекі відстані через сніг, дощ та ожеледицю.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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